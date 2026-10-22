LALATOVIĆ ZADOVOLJAN IZBOROM SUDIJE U NIŠU: Jovanović je za Ligu šampiona
Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je danas da je zadovoljan što će utakmicu protiv Radničkog u Nišu, u 13. kolu Super lige Srbije, suditi Srđan Jovanović.
"Sudiće nam naš najbolji arbitar. Siguran sam da će biti 50:50. Mora tako da bi nam fudbal bio bolji, da nam reprezentacija sa igračima iz naše lige bude kvalitetnija, da nam je klupski fudbal u Evropi bolji. Zahvalan sam Fudbalskom savezu Srbije što nam je dodelio jednog od najboljih sudija u jednom velikom derbiju", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.
Utakmica na Stadionu Čair zakazana je za petak od 18 časova.
Lalatović je ocenio da je njegov tim na domaćem terenu "debelo oštećen" protiv IMT-a u prethodnom kolu (1:2).
"Bilo je 16 grešaka na našu štetu. Jako je teško igrati 70 minuta manje protiv odličnog IMT-a. Imali smo igru, šanse, a dve su bile stopostotne u drugom poluvremenu, plus dva očigledna faula na 18 metara od gola protivnika što nisu dosuđena", kazao je trener Novog Pazara.
Novopazarci će se suprotstaviti Radničkom bez suspendovanih Jovana Marinkovića i Pape Gadija, a odsustvovaće i povređeni Aleksandar Miljković.
"Radnički je sa mnom zabeležio jedan od najboljih rezultata u istoriji. Imali smo samo dva poraza za godinu dana i igrali polufinale kupa. Sadašnji trener Radničkog Nikola Drinčić bio je moj igrač. Bili smo neosvojiva tvrđava. I sada je to odličan tim, predvodi ga čovek o kojem imam samo reči hvale. Želim mu sve najbolje u karijeri", naveo je Lalatović.
"Mogu svakog da pobede, ali i od svakoga da izgube. Obe ekipe su oslabljen, pa je s te strane egal utakmica. Moji igrači znaju šta bi trebalo da rade, kao i protiv IMT-a. Samo da ne pravimo neke glupe faulove. Sudi nam čovek za Ligu šampiona, biće to bez greške. Neka pobedi bolji, a ja se nadam da ćemo to biti mi", dodao je on.
Novi Pazar je deveti na tabeli sa 13 bodova, dok Radnički na pretposlednjem, 13. mestu ima osam bodova.
Marinkovića će u poslednjoj liniji Novog Pazara najverovatnije zameniti Stefan Melentijević. ; ; "Idemo sa imperativom pobede. Imamo ekipu što zaslužuje mnogo bolji plasman. Da je bilo manje oscilacija, bilo bi mnogo više bodova i bolje bismo stajali na tabeli. Radnički igra pred svojom publikom, ima mnogo više da izgubi od nas. I njima je svaki bod neophodan, kao i nama, pa ne verujem da će biti prevelikog opreza", rekao je Melentijević.