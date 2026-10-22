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Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je danas da je zadovoljan što će utakmicu protiv Radničkog u Nišu, u 13. kolu Super lige Srbije, suditi Srđan Jovanović.

"Sudiće nam naš najbolji arbitar. Siguran sam da će biti 50:50. Mora tako da bi nam fudbal bio bolji, da nam reprezentacija sa igračima iz naše lige bude kvalitetnija, da nam je klupski fudbal u Evropi bolji. Zahvalan sam Fudbalskom savezu Srbije što nam je dodelio jednog od najboljih sudija u jednom velikom derbiju", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

1/12 Vidi galeriju Srđan Jovanović Foto: Broer van den Boom / AFP / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Utakmica na Stadionu Čair zakazana je za petak od 18 časova.

"Bilo je 16 grešaka na našu štetu. Jako je teško igrati 70 minuta manje protiv odličnog IMT-a. Imali smo igru, šanse, a dve su bile stopostotne u drugom poluvremenu, plus dva očigledna faula na 18 metara od gola protivnika što nisu dosuđena", kazao je trener Novog Pazara.

Novopazarci će se suprotstaviti Radničkom bez suspendovanih Jovana Marinkovića i Pape Gadija, a odsustvovaće i povređeni Aleksandar Miljković.

"Radnički je sa mnom zabeležio jedan od najboljih rezultata u istoriji. Imali smo samo dva poraza za godinu dana i igrali polufinale kupa. Sadašnji trener Radničkog Nikola Drinčić bio je moj igrač. Bili smo neosvojiva tvrđava. I sada je to odličan tim, predvodi ga čovek o kojem imam samo reči hvale. Želim mu sve najbolje u karijeri", naveo je Lalatović.

"Mogu svakog da pobede, ali i od svakoga da izgube. Obe ekipe su oslabljen, pa je s te strane egal utakmica. Moji igrači znaju šta bi trebalo da rade, kao i protiv IMT-a. Samo da ne pravimo neke glupe faulove. Sudi nam čovek za Ligu šampiona, biće to bez greške. Neka pobedi bolji, a ja se nadam da ćemo to biti mi", dodao je on.

Novi Pazar je deveti na tabeli sa 13 bodova, dok Radnički na pretposlednjem, 13. mestu ima osam bodova.

Marinkovića će u poslednjoj liniji Novog Pazara najverovatnije zameniti Stefan Melentijević. ; ; "Idemo sa imperativom pobede. Imamo ekipu što zaslužuje mnogo bolji plasman. Da je bilo manje oscilacija, bilo bi mnogo više bodova i bolje bismo stajali na tabeli. Radnički igra pred svojom publikom, ima mnogo više da izgubi od nas. I njima je svaki bod neophodan, kao i nama, pa ne verujem da će biti prevelikog opreza", rekao je Melentijević.