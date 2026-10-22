Iako su pod znakom pitanja nastupi Mateuša Nunesa, Matea Kovačića i Nika O’Rajlija, Mareska je istakao da je Haland potpuno spreman za gostovanje na Vila parku.

"Danas popodne imamo trening. Sva četvorica bi mogla da budu na raspolaganju, ali postoji mogućnost i da neki od njih ne budu spremni. Juče su svi pokazali napredak, pa ćemo konačnu procenu imati posle današnjeg treninga. Erling je jedini za koga sa sigurnošću mogu da kažem da će biti spreman, dok ćemo za preostalu trojicu morati da sačekamo", rekao je Mareska, a preneo Skaj Sport.