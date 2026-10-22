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Najpre je govorio o svom sunarodniku Albertu Rijeri.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Španski stručnjaci su taktički i metodološki neverovatno potkovani i spremni, što dokazuje i činjenica da danas vode projekte širom planete i prave rezultate na vrhunskom nivou. Što se Alberta Rijere tiče, on već godinama unazad gradi reputaciju i dokazuje da poseduje ozbiljan kvalitet i moderan, prepoznatljiv model igre. Smatram da se po svom mentalitetu i filozofiji savršeno uklapa u klub kakav je Crvena zvezda. Iskreno se nadam i od srca mu želim da na Marakani ostvari mnogo uspeha”, rekao je Kanjas za "Meridijan sport".

Primarni cilj na Marakani ove sezone bio je novi ulazak u Ligu šampiona, ali su porazi u kvalifikacijama od Hapoela i Viktorije Plzenj preusmerili crveno-bele u Ligu konferencije.

Međutim Kanjas smatra da igranje u trećem po rangu evropskom takmičenju nikako ne treba posmatrati kao korak unazad, već kao veliku šansu.

"Lično, ja to nikada ne bih okarakterisao kao neuspeh. Jasno je da je Zvezda klub sa ogromnim zahtevima zbog svoje veličine, tradicije i istorije, ali kontinuitet je suština svega – najvažnije je biti u Evropi svake godine. Sada treba ići korak po korak, prolaziti runde jednu po jednu, a kada se već takmičite na tom nivou, zašto ne sanjati i osvajanje evropskog trofeja?”, rekao je Rijera.