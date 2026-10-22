WTA turnir u Ningbou igra se za nagradni fond od 1.206.446 dolara
Tenis
NAJBOLJA NA SVETU PROŠLA DALJE: Elena Ribakina izborila plasman u četvrtfinale turnira u Ningbou
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Najbolja teniserka sveta Elena Ribakina plasirala se danas u četvrtfinale WTA turnira u Ningbou, pošto joj je Poliona Kudermetova iz Uzbekistana predala meč u osmini finala.
Kazahstanska teniserka je pre predaje Kudermetove vodila 5:0 u prvom setu.
Elena Ribakina, skandal na Indijan Velsu Foto: Printscreen
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Ribakina će u četvrtfinalu igrati protiv Katažine Kave, koja je ranije danas savladala Belindu Benčić sa 7:5, 6:2.
Preostala tri četvrtfinalna para čine: Iva Jović-Dajana Šnajder, Lejla Fernandez-Ekatarina Aleksandrova i Sara Bejlek-Marije Buzukova.
WTA turnir u Ningbou igra se za nagradni fond od 1.206.446 dolara.
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