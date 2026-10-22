Susret je završen rezultatom 4:1...
Fudbal
KOŠMARNO VEČE ZA MANČESTER JUNAJTED! Komo je demolirao slavni engleski klub - pogledajte na koji način (VIDEO
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Fudbaleri Koma održali su čas fudbala Mančester junajtedu i demolirali su slavni engleski klub rezultatom 4:1.
Komo - Mančester junajted 4:1, Liga šampiona Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / IPA / Profimedia, Pasquale Golia/IPA Sport / IPA / Profimedia
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Pogledajte kako je Komo upisao veliku pobedu protiv Junajteda...
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