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Fudbaleri Koma održali su čas fudbala Mančester junajtedu i demolirali su slavni engleski klub rezultatom 4:1.

Komo - Mančester junajted 4:1, Liga šampiona Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / IPA / Profimedia, Pasquale Golia/IPA Sport / IPA / Profimedia

Pogledajte kako je Komo upisao veliku pobedu protiv Junajteda...

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