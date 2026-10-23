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Savić je pohvalio domaći tim, njegovog trenera Radovana Ćurčića i iskustvo ekipe, uz napomenu da Mladost ima i nekoliko zanimljivih mladih fudbalera.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Budimpešte Foto: Kurir Sport

"Izuzetno poštujemo Mladost i trenera Radovana Ćurčića. Imaju iskusnu ekipu, ali i interesantne mlade igrače, jasan stil igre i umeju da budu veoma nezgodni. Broj bodova koji su osvojili upozorenje je da nas ne očekuje laka utakmica. Spremni smo, ali neće biti jednostavno da neutrališemo njihove prednosti. Ipak, mi smo Vojvodina i moramo da idemo na tri boda", izjavio je Savić, a preneo klub.

On je govorio i o izazovima igranja na veštačkoj podlozi, ističući da je prilagođavanje takvim uslovima neophodno.

"Svakako je bolje igrati na veštačkoj travi nego na lošem terenu sa prirodnom podlogom, što je ranije bio slučaj na nekim mestima. Podloge nisu iste, ali moramo da se adaptiramo, jer dosta ekipa u Srbiji igra na veštačkim terenima", naveo je trener Vojvodine.

Savić je upozorio da će njegov tim morati da bude strpljiv i koncentrisan tokom svih 90 minuta, jer Mladost dobro funkcioniše i u defanzivi i u tranziciji.

"Moramo da igramo strpljivo i sa punim fokusom. Dobri su u odbrani, ali i u tranziciji, kada uspevaju da stvore od 10 do 15 obećavajućih napada protiv svakog rivala. Umeju mirno da se brane u niskoj zoni i veoma su dobri u tome. Koncentracija je ključna. Mi smo motivisani sopstvenim ambicijama, poštujemo protivnika i svesni smo da će biti teško, ali želimo da pobedimo u svakoj utakmici", poručio je Savić.

Kada je reč o kadrovskoj situaciji, trener Vojvodine potvrdio je da zbog suspenzije neće igrati Lazar Nikolić, dok se Butean i dalje oporavlja od povrede. Ostali igrači su spremni.

Savić je izdvojio i nekoliko iskusnih fudbalera Mladosti, među kojima su Jovančić, Jovičić, Mladenović, Varjačić i Jovanović, naglasivši da je reč o kvalitetnoj grupi igrača sa iskustvom igranja na visokom nivou.

Govoreći o ambicijama Vojvodine i borbi za titulu, Savić je istakao da klub želi da postane šampion, ali da je za ostvarenje tog cilja potreban dugoročan pristup.

"Idemo utakmicu po utakmicu, želimo da pobedimo svakog protivnika, a na kraju ćemo podvući crtu. Imamo ambiciju da postanemo šampioni, ali to nije projekat od šest meseci ili godinu dana, već nešto što zahteva duži period. Crvena zvezda je postavila visoku lestvicu sa 11 pobeda u 12 utakmica. To je veoma teško pratiti, ali i oni mogu da izgube bodove. Klub ide u pravcu osvajanja titule, a da li će se to dogoditi ove ili sledeće sezone, videćemo. Na kraju godine napravićemo presek", rekao je Savić.

On je dodao da ne očekuje da će poraz Mladosti od Crvene zvezde u prethodnom kolu značajno uticati na samopouzdanje lučanskog tima.

"Ne verujem da im je poljuljano samopouzdanje. Stabilna su ekipa, a protiv Zvezde im nije igralo šest ili sedam standardnih fudbalera. Jedan rezultat neće ih poremetiti, pogotovo što su prvi gol primili tek pred kraj prvog poluvremena. Ipak, ne razmišljamo o tome, već smo usredsređeni na svoju igru", zaključio je trener Vojvodine.

Vojvodina će u subotu od 18.00 gostovati Mladosti, u meču 13. kola Super lige Srbije.