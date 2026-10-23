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Predsednik Azijske fudbalske konfederacije (AFC) šeik Salman bin Ibrahim Al Kalifa nije dao nikakve naznake o tome da li će to telo podržati ili ne ponovni izbor Đanija Infantina za predsednika Međunarodne fudbalske organizacije (Fifa).

Glasovi 47 članica AFC-a mogli bi da budu presudni kada Infantino u martu bude tražio svoj četvrti mandat na izborima. Prvi čovek Fifa suočava se sa snažnim otporom u Evropi, ima čvrstu podršku u Africi, dok bi Azija mogla da bude presudan faktor.

Kandidati koji žele da se kandiduju protiv njega imaju rok do 18. novembra. Za sada se niko nije prijavio.

"Onima koji pokušavaju da nas podele poručujem da se to neće dogoditi", rekao je predsednik šeik Salman bin Ibrahim Al Kalifa, u kratkom obraćanju na zatvaranju dvodnevnog zasedanja u Tokiju.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije dao nikakvu naznaku da će AFC, kao organizacija, zauzeti zvaničan stav o Infantinu.

To je drugačije u odnosu na situaciju od pre nešto više od dva meseca, kada se AFC pridružio fudbalskim telima Severne i Centralne Amerike i Evrope u oceni da je Infantino "izneverio poverenje".

"Nismo ni protiv koga..."

Nedavni izveštaji i njegovo današnje kratko obraćanje ukazuju na to da je šeik Salman možda ublažio svoje stavove. Azija deluje podeljeno. Katar, domaćin Svetskog prvenstva 2022. godine, pružio je podršku Infantinu, dok se Jordan izjasnio protiv njega.

"Nismo ni protiv koga, niti smo za bilo koga. Uvek ćemo izražavati svoje stavove i truditi se da uradimo ono što je najbolje i ispravno za fudbal. Ne samo u Aziji", rekao je šeik Salman.

Sastanci u jednom hotelu u Tokiju bili su zatvoreni za medije. Konferencija je prenošena na Jutjub kanalu AFC-a kroz dirigovane prezentacije, bez prisustva novinara.

Infantino retko govori za medije i u poslednje vreme putuje i vodi kampanju po Aziji, ali se nije javno pojavljivao na seminarima u Tokiju. Služba za odnose sa javnošću Fifa je tokom nedelje nedelje promovisala njegovu posetu Butanu i Bangladešu, malim savezima od kojih svaki ima po jedan glas, baš kao i moćne fudbalske nacije poput Španije i Francuske.

Infantino se prošle nedelje u Cirihu izvinio Savetu Fifa zbog grešaka koje je napravio prilikom osmišljavanja plana o prodaji prava na Svetsko prvenstvo vrednog 4,2 milijarde dolara, od kojeg se u međuvremenu odustalo.

Prema podacima "Asošijeted presa", 87 od 211 nacionalnih saveza članica Fifa izrazilo je podršku Infantinu, bilo kroz pojedinačne izjave, bilo pridruživanjem saopštenjima o podršci koje su izdale njihove regionalne konfederacije.

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