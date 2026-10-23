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Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nikola Drinčić rekao je da njegova ekipa spremno dočekuje predstojeći duel protiv Novog Pazara u Super ligi Srbije.

"Mi radimo, trudimo se i u nekom smo pomaku... Imali smo ove nedelje dovoljno vremena da odradimo treninge i spremni dočekujemo ekipu Novog Pazara", rekao je Drinčić, prenosi klub.

Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekaće sutra ekipu Novog Pazara koji sa klupe predvodi Nenad Lalatović, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

1/6 Vidi galeriju Nikola Drinčić Foto: Starsport

Tim sa Čaira je trenutno na 13, pretposlednjem mestu na tabeli sa osam bodova, dok je Novi Pazar deveti sa pet bodova više.

"Imaju ozbiljan sastav, to je ekipa koja je već dve ili tri sezone zaredom u plej-ofu. Sa sjajnim igračima, došao je trener koji zna kako se vodi, sa energijom i svim drugim pratećim stvarima. Sigurno da će i njemu trebati vremena da napravi ono što on želi", rekao je Drinčić.

"U prošlom kolu i ekipa Pazara je dobila crveni karton, čini mi se 30. ili 34. minut, tako da kroz analizu nismo mogli mi da vidimo što oni žele da igraju. Mi ćemo pokušati sve što je u našoj moći da izvučemo povoljan rezultat", dodao je on.

Drinčić je naveo da za ovaj meč neće moći da račina na Uroša Vitasa i Bojana Kovačevića, da je Radomir Milosavljević pod upitnikom, dok Frenk Kanute i Isah Abas imaju kartone.

Utakmica se igra u petak od 18.00.

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