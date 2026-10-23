VINISIJUS BIO NA KORAK OD ARSENALA: Agent otkrio šta se dešavalo iza kulisa!
Vinisijus Žunior ozbiljno je razmatrao mogućnost da napusti Real Madrid i karijeru nastavi u Arsenalu, otkrio je Majkl Jormark, jedan od agenata brazilskog fudbalera.
Londonski klub bio je spreman da pokaže koliko želi da dovede zvezdu Kraljevskog kluba, a prema rečima njegovog zastupnika, ponuda Tobdžija bila je dovoljno privlačna da je reprezentativac Brazila ozbiljno razmisli o promeni sredine.
- Da li je ozbiljno razmatrao Arsenal? Apsolutno. Kada vam takav klub prostre crveni tepih i učini da se osetite zaista željenim, naravno da morate da saslušate šta nude - izjavio je Jormark u razgovoru za portal "The Touchline".
Vinisijus je tako odbio mogućnost prelaska u Premijer ligu i odlučio da nastavi saradnju sa Realom, sa kojim je potpisao novi ugovor do 2032. godine. Arsenal je, uprkos ozbiljnom interesovanju, ostao bez jednog od najvećih potencijalnih pojačanja.
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