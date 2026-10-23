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Denver je na startu takmičenja imao možda i najtežu utakmicu - gostovanje Oklahomi, a meč je završen rezultatom 96:84.

Nikola Jokić će i ove sezone biti udarno rešenje Nagetsa, ali će u nastavku sezone morati da igra mnogo bolje od onoga što je pružio protiv Tandera.

Srpski košarkaš je za 35 minuta u igri postigao 13 poena uz sedam skokova, pet asistencija i po jednu blokadu i ukradenu loptu.

Pogodio je Jokić samo pet šuteva iz igre na 19 pokušaja, a od toga samo jednu trojku iz sedam šuteva. Sa linije slobodnih bacanja je bio precizan dva od četiri puta, a imao je dve izgubljene lopte.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić na utakmici protiv Oklahome Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Ono što je možda i najbolji pokazatelj koliko ispod nivoa je bio Nikola Jokić jeste +/- indeks. Sa njim na terenu Denver je primio čak 20 poena više nego što je postigao.

Imala je ekipa iz Kolorada prednost od četiri poena nakon prve dve četvrtine, a u drugom poluvremenu je ukupno postigla samo 36 poena.

Sa druge strane nije blistao ni Šej Gildžes-Aleksander, čak je može da se kaže da je i on bio daleko od svog pravog nivoa. On je utakmicu završio sa 17 poena, uz loš procenat šuta, a imao je tri asistencije i dva skoka. Najefikasniji u pobedničkom sastavu je bio Džejlen Volas sa 21 poenom, dok je Čet Holmgren pored 12 poena imao čak 17 skokova i četiri blokade.

U Denveru je najefikasniji bio Eron Gordon sa 20 poena.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

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