Slušaj vest

Tajris Maksi je postigao 32 poena, Džoel Embid je dodao 24, Džejlen Braun 21, dok je Lebron Džejms upisao 17 poena u meču u kojem je Filadelfija nadoknadila zaostatak od 29 poena i slavila u prvoj utakmici pred domaćom publikom.

U redovima Klivlenda najbolji je bio Donovan Mičel sa 32 poena, Evan Mobli je dodao 18, dok je Džejms Harden meč završio sa 16 poena.

Filadelfija je tako, posle pobede protiv šampiona Njujork Niksa, upisala i drugi trijumf na otvaranju sezone, dok je Klivlend poražen u svojoj prvoj utakmici.

Pogledajte najbolje detalje sa ove utakmice:

Bonus video: