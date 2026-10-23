Slušaj vest

Rade Bogdanović otpužio je čelnike Partizana da se drogiraju! Skandalozne reči izgovorio je u podkastu "Ozbiljnoneozbiljni". Nije imenovao na koga misli, iako je insinuirao na određene osobe, čini se, iz prethodne uprave Partizana.

U uvodu je Bogdanović govorio o Partizanu nekada i sada.

- U fudbalskom klubu Partizana su nekada bili Nenad Bjeković i Žarko Žečević, oni ulicom kada prolaze ti samo gledaš, jel ti dobra majica i košulja, da se nisi uprljao - iz poštovanja prema njima, a oni su poštovanje stekli znanjem. U sadašnjem fudbalskom klubu Partizan u poslednjih 5-6 godina imate ljude koji su narkomani. Što to ne priznate - počeo je priču nekadašnji fudbaler.

1/6 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen

Usledilo je objašnjenje poslednjih reči vezanih za drogu.

- Došli mi neki Italijani, pa hajde da ih izvedem. Ne volim ja te noćne klubove, ta buka, ne možeš ni da pričaš. I op! Vidim sportski radnici, interesantno obučeni, skockani, italijanska moda, imitiraju Miliju Babovića, pošto je Milija ikona mode, ali ne ide to tako lako.

Usledile su reči koje će izazvati veliku boru.

- I sad ja vidim ovaj pošto je počeo da jebuc*a, razveo se od žene, dočepao budžeta i non stop ide u WC, rekoh drugaru vidi ovome loša prostata, bešika, baš ima probleme...

Bogdanović kaže da mu je drugar na to odgovorio:

- "Ćuti, ljakse bosanski - on u WC ne ide zbog prostate, nego da smrče", kaže mi drugar. Ej, u fudbalskom klubu Partizan ne smeju da rade narkomani - rekao je bivši fudbaler, a danas poznati analitičar.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Radeta Bogdanovića Foto: Privatna arhiva