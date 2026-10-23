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Bamba Dijeng još uvek traži pravu formu u dresu Crvene zvezde, iako je proteklog leta stigao u Beograd kao zvučno pojačanje iz francuske Lige 1. Promašaji senegalskog napadača u Ligi konferencija - pre svega na mečevima protiv Lugana i Kopenhagena - stavili su ga na meti kritika kao glavnog krivca za to što su crveno-beli do sada osvojili samo jedan bod.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Ipak, u njegovu odbranu stali su šef struke Albert Rijera i bivši napadač kluba Slavko Perović, koji veruje da će Senegalac vremenom izrasti u jedan od najboljih poteza uprave u poslednjih nekoliko godina.

"Rekao sam i protiv Lugana da definitivno ima dosta kvaliteta, ali realizacija kod Bambe Dijenga nije na stoprocentnom nivou", podsetio je Slavko Perović tokom gostovanja na TV Arena Sport.

"Sad možemo da pričamo da li bi bio dostupan Zvezdi u bilo kojoj varijanti da to ima? Protiv Lugana i protiv Kopenhagena je mogao da okrene situaciju u korist Zvezde, ali ta realizacija je jedan od njegovih najvećih problema u igri. Opet, samo jedan gol menja sve. To može da promeni formu, razmišljanje i celu sezonu, tako da kao što sam rekao posle Lugana - da verujem u Alberta Rijeru - tako i posle promašaja Bambe Dijenga i da sam sam potencirao da nije gol-igrač, ja verujem u njega i verujem da će popraviti realizaciju".

"Mislim da će, dugoročno gledano, biti jedan od boljih poteza uprave Zvezde kada su svi inostrani igrači u poslednjih par godina", zaključio je Slavko Perović.

1/9 Vidi galeriju Slavko Perović Foto: Privatna Arhiva

Šta je Perović rekao o igri Zvezde i Kostovu?

Analizirajući izdanje celog tima, Perović se dotakao taktičkih detalja i mladog Vasilija Kostova:

"Dobili smo manje-više ono što smo očekivali od utakmice i što smo pričali. Rijera nije odstupio od sebe, probao je da dominira posedom, dosta to bolje izgleda nego u prethodnim utakmicama i Zvezda rade i napreduje u ofanzivnom smislu. Polako je implementirao neke zahteve i mehanizme. Što se tiče defanzive, postoji veliki disbalans u odnosu na ofanzivu. Tu ima dosta prostora za napredak. Nadamo se da je Rijera krenuo postepeno i da prvo usavršava ofanzivne principe, a da je za kompletan paket potrebno malo vremena", rekao je Perović i osvrnuo se na Vasilija Kostova.

"On je talentovan igrač i kome je šut s distance jedan od najvećih kvaliteta. Mora da radi na sebi što se tiče drugih zahteva, da bi bio kompletan igrač za ozbiljan nivo. Treba još malo da poradi na telu, fizičkim aspektima da bi mogao da igra vrhunski fudbal".

Rijera stao uz napadača: "Moje je da ga podržim"

Uprkos promašaju u 91. minutu koji je najviše zaboleo navijače, trener Albert Rijera jasno je poručio da ne zamera svom napadaču:

Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Ne, to nije problem naravno, Kao trener moja odgovornost je da tim stvara prilike da se pobedi. Stvarali smo mnogo više šansi od našeg protivnika. Danas je bilo tako kako je bilo. Ali ta reč nije u mom rečniku, to je nešto što može da se reši. Bamba je dao sve od sebe, ali to je deo igre", rekao je Rijera.

"Jedino što mogu je da ga poljubim, zagrlim, da mu dam podršku. Da mu kažem da će sledeći put dati gol. Danas nije bio dobar dan za njega, ali za tako nešto nikada ne bih zamerio igraču. Sada je vreme da ga trener podrži. Ritam, brzina, igre to je sve na njima. Zato su oni igrači. Očekjem da mogu da budu bolji, ali ovo može da se promene", rekao je Albert Rijera.

Podsetimo, Dijeng je do sada postigao dva gola za Crvenu zvezdu, oba u okviru domaćeg prvenstva.

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