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Denver Nagetsi odigrali su skromnu utakmicu na otvaranju nove sezona NBA lige i Oklahoma Siti Tander savladala ih je rezultatom 96:84. Nikola Jokić zabeležio je slabiji šut iz igre, uz učinak od 13 poena, sedam skokova i pet asistencija.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić na utakmici protiv Oklahome Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Iako će ovaj susret brzo pasti u zaborav, pažnju američkih novinara posle meča privukao je odnos Jokića sa Nikolom Topićem, koji je tokom prošle sezone uspešno prebrodio bitku sa rakom testisa.

Jokićevi utisci i reči podrške mladom saigraču iz reprezentacije ubrzo su odjeknuli društvenim mrežama:

- Igrao sam sa njim prošle godine u reprezentaciji Srbije, on je mlad i talentovan momak, koji je prošao kroz mnogo toga i borio se. Ima talenat, treba mu pomoć na neki način, jer je prošao je kroz mnogo. Možda društvo, prijateljstvo, možda ćemo biti na večeri.

Najbolji košarkaš sveta potom je dodatno ohrabrio mladog igrača.

- Kada se nešto tako desi, vi ste sami, šta god da radite. On zna kroz šta je prošao, naravno, verovatno je porodica bila uz njega, ali mentalno ste sami i mislim da to čini stvare težim i čini vas boljim - rekao je Nikola Jokić.

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