"Ponosan sam na celu karijeru. Dao sam sve pokušavajući da ostvarim svoje ciljeve. Ponosan sam na stav koji sam uvek imao pre teških situacija koje sam imao u karijeri. Ponosan sam na pobede koje sam imao i protivnike koje sam pobeđivao. Puno je stvari na koje sam ponosam, a ne žalim ni zbog čega i dao sam sve do samog kraja", rekao je Gofan i dodao: