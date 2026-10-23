KRAJ SA SUZAMA U OČIMA! Čuveni teniser odigrao poslednji meč u karijeri, pa se potpuno slomio
Belgijanac je poslednji meč u karijeri odigrao u Briselu gde je poražen od amerikanca Aleksa Mikelsena u dva seta 6:3, 6:4.
David Gofan se slomio nakon meča i nije mogao da sakrije emocije.
"Ponosan sam na celu karijeru. Dao sam sve pokušavajući da ostvarim svoje ciljeve. Ponosan sam na stav koji sam uvek imao pre teških situacija koje sam imao u karijeri. Ponosan sam na pobede koje sam imao i protivnike koje sam pobeđivao. Puno je stvari na koje sam ponosam, a ne žalim ni zbog čega i dao sam sve do samog kraja", rekao je Gofan i dodao:
"Mlađa verija mene bi rekla da je ovo prilično dobra karijera sa impresivnim mestima na kojima sam igrao, stadioni sa navijačima, Dejivs kup mečevi. Nadam se da bi mlađi David bio impresioniran".
Tokom karijere je Gofan osvojio šest titula, a sedmo mesto je njegov najbolji plasman na ATP listi.
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