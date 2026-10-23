JOKIĆ I DENVER IZGUBILI UTAKMICU, ALI SU ZAUSTAVILI NESTVARAN NIZ DUG DVE GODINE! Nagetsi uspeli NEMOGUĆE: Podatak iz rubrike VEROVALI ILI NE!
- Oklahoma je pobedila Denver 96:84 na otvaranju NBA sezone, a Nikola Jokić je meč završio sa 13 poena, sedam skokova i pet asistencija.
- Šej Gildžes-Aleksander je stao na 17 poena i prvi put posle 720 dana završio utakmicu sa manje od 20, čime je prekinuo niz od 141 meča.
Oklahoma je pobedila Denver na otvaranju NBA sezone rezultatom 96:84 u meču u kojem se nije proslavio Nikola Jokić, ali ni njegov najveći rival u borbi za MVP nagradu, Šej Gildžes-Aleksander. Kanađanin je susret završio sa 17 poena, dva skoka i tri asistencije, što je daleko ispod njegovog proseka, ali je time ujedno okončao i jedan od najimpresivnijih nizova u istoriji lige.
Prvi put posle 720 dana, odnosno pune dve godine, Gildžes-Aleksander je postigao manje od 20 poena na utakmici. Time je stavljena tačka na najduži takav niz u NBA istoriji, koji je trajao čak 141 meč.
Iako je pogledao na semafor i video da mu nedostaju tri poena za nastavak serije, bek Oklahome u završnici meča, kada su obe ekipe poslale rezerviste na teren, nije tražio od trenera da ga vrati u igru.
"Hteo sam da uđem u igru, ali onda sam video da su oni izvršili izmene, pa sam pomislio da bi i mi trebalo da ih napravimo... Mislim da uvek treba da se odnosiš prema igri s poštovanjem", objasnio je Gildžes-Aleksander.
Koliko god da je Kanađanin podbacio u šutu (6/19), identično se ispromašivao i Nikola Jokić. Srpski centar je duel završio sa 13 poena, sedam skokova i pet asistencija, što na prvi pogled deluje solidno, ali procenat šuta iz igre od svega 26,3 odsto (5/19) otkriva drugu stranu medalje. Jokića šut uopšte nije služio, a u pokušajima van linije za tri poena bio je precizan samo jednom iz sedam pokušaja.
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