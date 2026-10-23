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Dok se čeka konačna odluka o kazni za Mančester siti, Erling Haland razmišlja o odlasku iz kluba. Jedan od najpouzdanijih izvora sa transfer pijace, Mateo Moreto, otkrio je ekskluzivno da će Halandova naredna stanica biti Španija.

"Erling Haland će igrati u La Ligi, pre ili kasnije. On sanja o tome da igra u Španiji, zaista sanja. Njegov sledeći korak biće odlazak u neki klub iz La Lige, ali ne znam koji će to klub biti", rekao je Moreto.

1/4 Vidi galeriju Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barselona u prednosti u odnosu na Real Madrid?

Nije tajna da su napadača tokom proteklih godina pratili i Real Madrid i Barselona, ali je trenutno utisak da bi mogao pre na "Kamp nou". Katalonci aktivno jure novog napadača, posebno nakon što letos nisu uspeli da dovedu Hulijana Alvareza.

Sa druge strane, pozicija centarfora u Real Madridu rezervisana je za Kilijana Mbapea. Čak i da kojim slučajem klub napusti Vinisijus Žunior, malo je verovatno da će Francuz ponovo preći na levo krilo, kao što je to igrao u Pari Sen Žermenu.

Finansije jedina prepreka za transfer

Važan faktor u potencijalnom prelasku na "Kamp nou" jesu i sjajni odnosi između predsednika Barselone Đoana Laporte i Halandove agentice Rafaele Pimente, o čemu su oboje u nekoliko navrata javno govorili. Pimenta je i sama isticala da Laporti teško može da kaže "ne" i da su vrata za pregovore sa njim uvek otvorena.

Glavni problem za Katalonce ostaje finansijski aspekt, budući da bi Haland morao da pristane na znatno manja primanja ukoliko želi u Španiju. Ipak, ukoliko Siti bude izbačen u Čempionšip, novac napadaču sigurno neće biti primarni motiv.

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