Slušaj vest

U šestoj epizodi emisije Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom možete čuti sve o aktuelnostima iz sveta futsala. Sve je krenulo plaćenom večerom zbog naivno izgubljene opklade, a posle čorbe i roštilja na meniju su bili razgovori o reprezentaciji, prvoligaškom, drugoligaškom i trećeligaškom karavanu, kao i brojne anegdote koje će vas nasmejati do suza! Pogledajte šestu epizodu emisije Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom...

Ne propustiteFudbalSRPSKI FUTSAL VIKEND O KOM SE PRIČA! Na petoparcu, četvrta epizoda: Derbi do derbija, drama, preokreti, tenzija... (VIDEO)
Na petoparcu.jpg
FudbalNA PETOPARCU - KO VOLI FUTSAL OVO JE ADRESA ZA NJEGA! Nova emisija Sveta malog fudbala: Spektakl u najavi i smeh do suza! (VIDEO)
Na petoparcu 2.jpg
FudbalMALI FUDBAL, A VELIKO SRCE! Futsal klub Crvena zvezda pokrenuo humanu akciju - protiv MB Namenske igra se za Nikolu!
KMF Crvena zvezda
Fudbal"REPREZENTACIJA MI JE NAJLEPŠA I NAJBOLNIJA TEMA" Jedan od najboljih igrača u ISTORIJI Srbije otvorio dušu: Kada sam mislio da više nema sna, pojavila se Zvezda
Mladen Kocić

 BONUS VIDEO:

01:51
Futsal klub Crvena zvezda predstavio Željka Arsića Izvor: KMF Crvena zvezda