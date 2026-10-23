U šestoj epizodi emisije Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom možete čuti sve o aktuelnostima iz sveta futsala. Sve je krenulo plaćenom večerom zbog naivno izgubljene opklade, a posle čorbe i roštilja na meniju su bili razgovori o reprezentaciji, prvoligaškom, drugoligaškom i trećeligaškom karavanu, kao i brojne anegdote koje će vas nasmejati do suza! Pogledajte šestu epizodu emisije Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom...