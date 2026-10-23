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Jedan od najbogatijih i najuspešnijih boksera svih vremena Flojd Mejveder ponovo je šokirao javnost tvrdnjama o ogromnim finansijskim gubicima!

Čuveni Amerikanac, koji je tokom karijere zaradio pravo bogatstvo i stekao nadimak „Money“, tvrdi da je zbog ljudi kojima je verovao navodno ostao bez čak 550 miliona dolara!

Mejveder je godinama bio sinonim za luksuz, skupe automobile, vile, nakit i basnoslovne zarade od borbi. Ipak, poslednjih godina sve češće se govori o njegovim poslovnim problemima, a sada je i sam izneo tvrdnje koje su izazvale veliku pažnju.

Neporaženi bokser tvrdi da je čak 200 miliona dolara izgubio zbog čoveka koga je smatrao prijateljem i poslovnim saradnikom.

"To je čovek koji je sedeo pored mene, pretvarao se da mi je prijatelj i pomagao mi u poslovnim stvarima. A onda mi je ukrao 200 miliona dolara", izjavio je Mejveder.

Još 350 miliona dolara?! Mejveder prozvao i televizijsku kuću

Međutim, tu se priča ne završava. Preostalih 350 miliona dolara, prema tvrdnjama slavnog boksera, povezano je sa poslovnim odnosima i ugovorom sa američkom televizijskom kućom "Šoutajm" (Showtime).

Mejveder tvrdi da je novac koji je trebalo da pripadne njemu ili njegovoj promotorskoj kompaniji "Mayweather Promotions" na kraju završio na računu druge osobe. Prema njegovom objašnjenju, sporno je kako je novac preusmeren i kome je na kraju isplaćen.

"Što se tiče tih 350 miliona, nije stvar u tome da mi je neko jednostavno prišao i uzeo novac. Ono što se dogodilo povezano je sa "Šoutajmom", rekao je Amerikanac, pa nastavio:

"Potpisao sam ugovor sa "Šoutajmom". Novac koji je naknadno trebalo da bude isplaćen kompaniji "Mayweather Promotions", odnosno direktno meni, oni su poslali na račun nekog drugog.

Važno je naglasiti da je reč o Mejведеровим tvrdnjama, a ne o pravosnažno utvrđenoj činjenici da mu je neko ukrao novac.

1/15 Vidi galeriju Legendarni bokser Flojd Mejveder Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, JOHN GURZINSKI / AFP / Profimedia, Gene Blevins / ZUMA Press / Splash / Profimedia

Tužba teška više od 340 miliona dolara!

O finansijskim sporovima slavnog boksera pisali su i američki mediji. Prema ranijim izveštajima, Mejveder je pokrenuo pravni postupak u kojem potražuje više od 340 miliona dolara zbog navodno neisplaćenih ili preusmerenih prihoda.

U slučaju se, prema tim izveštajima, pominju i njegov nekadašnji menadžer Al Hejmon, kao i bivši čelnik "Šoutajm sporta" Stiven Espinoza. Detalji spora i odgovornost uključenih strana predmet su pravnog postupka, zbog čega optužbe treba posmatrati kao navode koje Mejveder iznosi.

Od milijardi i luksuza do finansijske drame

Flojd Mejveder tokom profesionalne karijere ostvario je neverovatan rezultat - 50 pobeda u isto toliko borbi, bez ijednog poraza. Osvojio je 15 svetskih titula u pet težinskih kategorija, a najveći mečevi doneli su mu milionske, pa i astronomske prihode.

Njegov nadimak "Money" postao je sastavni deo njegovog imidža, a život na visokoj nozi godinama je privlačio pažnju javnosti. Ipak, najnovije tvrdnje pokazuju da se i iza ogromnog bogatstva mogu voditi ozbiljne poslovne bitke.

Mejveder je, uprkos tome što se povukao iz profesionalnog boksa bez poraza, planirao nove nastupe u ringu. Među potencijalnim protivnicima pominjali su se kik-bokser Majk Zambidis i njegov veliki rival Mani Pakjao, ali su planirane borbe na kraju otkazane.

Da li će Mejveder uspeti da povrati novac za koji tvrdi da mu pripada i kako će se završiti sporovi koji su dospeli u javnost, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - čovek koji je zaradio bogatstvo kakvo malo koji sportista može da zamisli sada iznosi optužbe koje su ponovo otvorile pitanje šta se dešava iza kulisa njegovog poslovnog carstva.