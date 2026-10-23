Saša Ilić će na njega računati tek posle meča sa Brđanima...
Fudbal
DEMBA SEK NE IGRA NI PROTIV ČUKARIČKOG! Uprava Partizana donela odluku - evo kada će se krilni napadač vratiti u sastav!
- Demba Sek se vraća treninzima Partizana, ali neće igrati protiv Čukaričkog u subotu.
- Krilni napadač je prethodno bio finansijski sankcionisan i odsustvovao je sa treninga nekoliko dana.
- Očekuje se da će se nakon meča sa Brđanima vratiti u konkurenciju za prvi tim.
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana pripremaju se za subotnji okršaj protiv Čukaričkog (16:00), a trenažnom procesu priključen je i Demba Sek, kome je klub ukinuo suspenziju.
Ipak, prema saznanjima Telegrafa, odluka stručnog štaba jeste da krilni napadač ne bude u konkurenciji za sastav u meču sa timom sa Banovog brda.
Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Sek je prethodno finansijski sankcionisan, a sa treninga je odsustvovao nekoliko dana jer u prvom trenutku nije želeo da se izvini.
Očekuje se da se nakon duela sa Čukaričkim Sek zvanično vrati u konkurenciju za prvi tim.
BONUS VIDEO:
1 · Reaguj
Komentariši