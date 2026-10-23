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Fudbaleri Partizana pripremaju se za subotnji okršaj protiv Čukaričkog (16:00), a trenažnom procesu priključen je i Demba Sek, kome je klub ukinuo suspenziju.

Ipak, prema saznanjima Telegrafa, odluka stručnog štaba jeste da krilni napadač ne bude u konkurenciji za sastav u meču sa timom sa Banovog brda.

Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sek je prethodno finansijski sankcionisan, a sa treninga je odsustvovao nekoliko dana jer u prvom trenutku nije želeo da se izvini.

Očekuje se da se nakon duela sa Čukaričkim Sek zvanično vrati u konkurenciju za prvi tim.

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Grobari na utakmici Partizan - Čukarički Izvor: Kurir