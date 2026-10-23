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Iz FK Crvena zvezda nisu se posle utakmice sa Kopenhagenom (2:2) oglasili kada je suđenje u pitanju, mada ostaje gorak utisak posle arbitraže Rumuna Radua Petreskua.

Nije bilo spornih i kontroverznih odluka od strane rumunskog sudije, kao u mečevima protiv Lugana i Viktorije u Plzenju, ali je svakako u nekim situacijama Petresku vukao u najmanju ruku diskutabilne poteze.

Radu Petresku sudio je utakmicu između Crvene zvezde i Kopenhagena Foto: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia

Crveni karton za Gudelja

Trener Crvene zvezde Albert Rijera bio je ogorčen posle arbitraže u Luganu, kačio je snimke i sporne situacije na svoj instagram profil, zahtevao objašnjenja. Nakon Plzenja bio je još žešći, molio je klub da od UEFA zatraži zvaničnu istragu, jer se nije mirio sa onim što je doživeo u Češkoj.

Zbog crvenog kartona u poslednjem minutu utakmice Stefan Gudelj neće moći da igra protiv Eskaladesa narednog četvrtka (18.45) na stadionu "Rajko Mitić", a pitanje je da li će kazna biti samo jedna utakmica, posle odluke UEFA. Deluje da je Radu Petresku mogao u toj situaciji da bude kudikamo blaži. Jeste Gudelj bio poslednji igrač odbrane crveno-belih, ali sa njim u liniji bilo je još nekoliko fudbalera Zvezde. Plus, prekršaj je bio daleko od gola... Opet, igrač Kopenhagena mogao je da se nađe u prilici za gol, tako da ova odluka rumunskog sudije može da se tumači na razne načine.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Opomena za kapitena Krunića

Druga sporna situacija desila se kod dodeljivanja žutog kartona Radetu Kruniću u 38. minutu, zbog nesportskog ponašanja, kako je navedeno u zapisniku. Naime, Radu Petresku u nekoliko navrata nije dosudio prekršaj za Crvenu zvezdu u blizini šesnaesterca, iako je bilo očigledno da su igrači domaćina zaustavljeni na nedozvoljen način. Posle jednog takvog faula reagovao je Rade Krunić, prigovorio Petreskuu, a ovaj mu je odmah pokazao žuti karton. Deluje nelogično, jer Krunić nije igrač koji vređa i psuje, a kao kapiten ima jedini pravo da uđe u dijalog sa sudijom. Bilo je baš zbog toga u više navrata i skandiranja sa severne tribine, dobro poznatih stihova - UEFA mafija!

Ono što je dobro po crveno-bele, jeste da niko od igrača još nema dva žuta kartona u Ligi konferencije. Pored Radeta Krunića protiv Kopenhagena je opomenut Juta Nakajama, dok su protiv Lugana u sudijskom tefteru završili Vasilije Kostov, Stefan Gudelj, Mahmudu Bađo i Matej Gaštarov.

Dani Makeli na utakmici u Plzenju između Viktorije i Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Cirkusant Dani Makeli

Neverovatno je kakve se sve stvari dešavaju Crvenoj zvezdi sa sudijama ovog leta i jeseni. Počelo je sa isključenjem Mohameda Abu Fanija u meču protiv Hapoela Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrane u Sombatelju. Vezni igrač Crvene zvezde dobio je direktan crveni karton u trećem minutu sudijske nadoknade, kada je naseo na provokaciju i nasrnuo na igrača kluba iz Izraela. Sudija je tada bio Hezus Hil Manzano iz Španije.

U revanš utakmici protiv Viktorije iz Plzenja u Češkoj dešavale su se više nego čudne stvari, sve u režiji holandskog sudije Danija Mikelija. Prvo je isključio Osmana Bukarija, koji je kao i Abu Fani naseo na provokacije i ušao u sukob sa igračima češkog kluba. Posle toga, Holanđanin je bio glavni akter utakmice. Dosudio je tri penala za Viktoriju, od kojih su njihovi igrači pogodili dva.

Posebno je bio sporan treći penal u poslednjim minutama utakmice, kada je Mohamed Čam imao kontakt sa golmanom Viktorije i to kada lopta nije bila u igri. Mogao je da je hteo, a očigledno nije, Dani Mikeli da upozori oba igrača, jer je lopta bila pored korner zastavice, međutim, on je odlučio da svira penal, posle kojeg je Viktorija stigla do prednosti i eliminisala crveno-bele iz Lige Evrope.

Florijan Badštubner vodio je utakmicu između Lugana i Crvene zvezde Foto: Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Badštubner režiser sa lošom namerom

Kada je Dani Mikeli u pitanju, treba napisati istinu. Njegovo suđenje u Plzenju u prvom poluvremenu bilo je za najvišu ocenu, nije se videlo da postoji na terenu. Međutim, posle izjednačujučeg gola Crvene zvezde i skandiranja od strane navijača srpskom generalu i junaku Ratku Mladiću, sve se u drugih 45 minuta menja. Da li je baš ovo uticalo na Makelija da promeni kriterijum, da li je dobio određene instrukcije sa nekog višeg mesta, ili nešto treće, ne znamo i ne možemo da sudimo. Ono što je jasno, jeste da je Holanđanin u drugom poluvremenu promenio kriterijum i bio sasvim drugačiji čovek na terenu. To je slobodno uverenje pisca ovih redova, koji je bio na utakmici u Plzenju.

I za kraj, arbitraža u Luganu u režiji Florijana Badštubnera iz Nemačke. Delovalo je da mladi arbitar čini sve da pomogne domaćinu, posebno posle vođstva Crvene zvezde od 2:1. Dosta je tu bilo navlačenja, spornih odluka. A, ona koja je se desila u završnici učinila je da Florijana Badštubnera dobro zapamte navijači crveno-belih. Mahmudu Bađo jeste imao kontakt sa igračem Lugana sa dve ruke, ali loša gluma napadača švajcarskog tima i isceniran pad delovali su toliko nestvarno, da Nemac nasedne na njih i sviranjem penala reši utakmicu. Neverovatno, ali istinito.

Fudbaleri Crvene zvezde slave gol protiv Kopenhagena Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Instrukcije, ili...

Jasno je da Crvena zvezda nema suđenje kakvo zaslužuje u Evropi ove sezone. Previše je diskutabilnih i spornih odluka na njenu štetu, da bi sve moglo da se okvalifikuje po onoj staroj "i sudije su ljudi, pa mogu da pogreše". Moraće odgovorni u Ljutice Bogdana 1A što pre da ispitaju kakav je problem sa UEFA i zašto su na tapetu, da nemaju arbitražu 50/50 kakvu zaslužuje svaki klub u Evropi.

Deluje da stvarno postoji loša namera od strane sudija koje UEFA delegira za utakmice Crvene zvezde. Kao da rade po određenim instrukcijama i bez pogovora izvršavaju zadatke koje su dobili. Može se jednom pogrešiti, ali kada to počne da se ponavlja, čak tri puta, onda tu nešto smrdi i nije kako treba.