Slušaj vest

Oktobarsko sunce, blagi povetarac i mirna površina Savskog jezera stvorili su savršenu kulisu za još jedno izdanje regate „Belgrade Cruiser Cup 2026“. Obala Ade Ciganlije pretvorila se u mesto susreta sporta, druženja i ljubavi prema prirodi. Ovogodišnja regata još jednom je pokazala da jedrenje nije samo nadmetanje za što bolji plasman već i prilika da se zajedničkim snagama promovišu prave vrednosti – od timskog duha i prijateljstva do odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

Foto: TouchNtouch produkcija

Svečanom otvaranju regate prethodila je dodela nagrada u prostorijama Fondacije Mozzart za najbolje i najinspirativnije fotografije pristigle na foto-konkurs „Čist vetar“, koji je Jedriličarski klub Ada organizovao u saradnji sa kompanijom Mozzart i Fondacijom Mozzart. Konkurs je kroz objektiv učesnika promovisao značaj očuvanja prirode i čistog okruženja, povezujući kreativnost sa ljubavlju prema jedrenju i životnoj sredini. Tokom svečanog otvaranja u prostoru Fondacije Mozzart organizovana su i brojna predavanja na temu ekologije i nautičkog nasleđa.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Drago nam je što Fondacija Mozzart drugu godinu zaredom prepoznaje značaj Belgrade Cruiser Cup-a i podržava naš klub u organizaciji ove regate. Posebno nam je važno što kroz saradnju promovišemo ne samo jedrenje već i odgovoran odnos prema prirodi. Akcija prikupljanja reciklažnog otpada pokazuje da sport može biti odličan način da se ljudi okupe oko zajedničkog cilja i daju konkretan doprinos očuvanju životne sredine“, istakao je Miloš Dobrosavljević iz Jedriličarskog kluba Ada.

Foto: TouchNtouch produkcija

Ekološka dimenzija regate ogleda se i u posebnom načinu prijavljivanja takmičara. Umesto novčane kotizacije, učesnici su donosili reciklažni otpad, čime su sportskom nadmetanju dali i konkretnu ekološku vrednost. Ova inicijativa podseća na to da i male promene u svakodnevnim navikama mogu doprineti očuvanju prirode i podizanju svesti o važnosti reciklaže.

Foto: TouchNtouch produkcija

Regata „Belgrade Cruiser Cup 2026“ još jednom je pokazala da sport može biti mnogo više od takmičenja – prilika za povezivanje ljudi, širenje svesti o važnim društvenim temama i pokretanje pozitivnih promena. Uz podršku Fondacije Mozzart i angažovanje Jedriličarskog kluba Ada, jedrenje je i ove godine poslalo snažnu poruku o značaju zajedništva, odgovornosti i očuvanja prirode, podsećajući da svako od nas može dati doprinos stvaranju čistijeg i zdravijeg okruženja.