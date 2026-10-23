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Zatvorene tribine na jedan jedini meč i 96.000 evra - to je (zasad) račun koji Hajduk mora da plati posle skandala koji je zaprepastio Evropu! Bar svakog normalnog na Starom kontinentu.

A, još gore od svega toga je što se ozloglašeni fašisti mirno šetaju po Evropi i idu na Hajdukove utakmice! Sinoć protiv Tuna - puna tribina. Da se normalan čovek zapita: Da li je UEFA normalna?

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Tun - Hajduk Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

No, vratimo se dva koraka u nazad. Dok su ulicama Splita odjekivali antisemitski povici, dok su se veličali Adolf Hitler i Aušvic, UEFA je izrekla kaznu zbog pirotehnike i neprohodnih prolaza na tribinama.

Sumanuto...

Za ono što je izazvalo najveće zgražavanje javnosti nema posebno navedene sankcije u objavljenoj odluci. Pritom, UEFA ima pravo da kažnjava i za nemile scene ispred stadiona i na putu do sportskog objekta.

Poruke koje su uzvikivali pripadnici Torcide prizivaju najmračnije stranice evropske istorije, vređaju žrtve Holokausta i veličaju tragediju miliona ljudi! Čekajte, UEFA to ne vidi? Ili se pravi da ne vidi.

Hajduk je kažnjen jednom utakmicom pred praznim tribinama i novčanom kaznom od ukupno 96.000 evra. Poljud će, dakle, biti prazan na narednom domaćem evropskom meču protiv Sent Trojdena, ali ostaje pitanje koje daleko prevazilazi jednu utakmicu, jedan klub i jednu kaznu: Da li je to dovoljno kada se pred očima javnosti veličaju Hitler i nacistički logor smrti Aušvic?

Ustaj Adolfe?!

Tokom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, odigrane 15. oktobra, zabeleženi su užasavajući antisemitski povici. Među njima su bili "Gazi Jevreje", "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe", uz poruke kojima se veličao ustaški pokret.

Pozivati na nasilje nad Jevrejima, prizivati Hitlera i ime Aušvica pretvarati u slogan znači preći granicu koja ne bi smela da postoji ni u jednom društvu, a kamoli na sportskom događaju koji se prati širom Evrope. Aušvic nije parola. To je simbol jednog od najvećih zločina u istoriji čovečanstva, mesto na kojem su nacisti organizovali masovno ubijanje ljudi. Hitler nije figura kojom se podiže atmosfera na stadionu, već vođa režima odgovornog za Holokaust i stradanje miliona nevinih.

1/25 Vidi galeriju Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

Hajduk je saopštio da mu je UEFA izrekla kaznu zatvaranja celog stadiona za naredni domaći evropski susret zbog pirotehničkih incidenata koji su doveli do prekida utakmice sa Ajaksom. Klub je kažnjen sa 80.000 evra, dok je dodatnih 16.000 evra izrečeno zbog neprohodnih stepenica na tribinama. Izrečena je i uslovna kazna zatvaranja stadiona u slučaju ponavljanja sličnih pirotehničkih incidenata.

Kazna ili nagrada?

Dakle, nije sporno što je Hajduk kažnjen zbog incidenata na stadionu. Sporno je što se postavlja pitanje da li je u celoj priči dovoljno jasno i odlučno odgovoreno na ono što je izazvalo najveće zgražavanje javnosti.

Ako su pirotehnička sredstva dovoljna da klub ostane bez navijača na jednoj evropskoj utakmici, kakvu poruku šalje činjenica da se u objavljenim razlozima za kaznu ne navodi posebna sankcija za skandiranje kojim se prizivaju Hitler i Aušvic? To je pitanje na koje UEFA duguje jasan odgovor. Ne samo navijačima Ajaksa, jevrejskoj zajednici i porodicama žrtava Holokausta, već i svim normalnim ljudima.

Da li će UEFA jasno pokazati da za veličanje Hitlera i Aušvica ne postoji opravdanje ni na stadionu ni na ulici? Jer ako je evropski fudbal zaista posvećen borbi protiv mržnje, onda ta borba ne sme da se završava transparentima, sloganima i kampanjama. Mora da se vidi i u odlukama. U suprotnom, svaka sledeća poruka o nultoj toleranciji zvučaće sve praznije.