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Košarkaški savez Srbije izdao je saopštenje u kojem navodi detalje dogovora sa KLS. Ovim je stavljena tačka na sve nesporazume i pokazana je odgovnost prema srpskoj košaraci:

- Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije je na 34. sednici usvojio Nacrt ugovora o poveravanju vođenja takmičenja Prve muške lige Srbije (1.MLS), a na osnovu potpisanog Privremenog sporazuma o vođenju takmičenja 1.MLS i okvira za pregovore radi zaključenja ugovora između KSS i Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS).

UO KSS je saglasan da KSS i UK KLS potpišu Ugovor o poveravanju vođenja takmičenja 1.MLS u tekstu koji je istovetan usvojenom Nacrtu ugovora i za to je ovlastio generalnog sekretara KSS.

Odluku UO KSS i Nacrt ugovora možete da vidite na sajtu KSS, u kategoriji „Dokumenta“.

Pored toga, UO je usvojio izmene i dopune Kalendara takmičenja za sezonu 2026-2027, i to u okviru Prve ženske lige Srbije.

Usvojena je i Konačna lista službenih lica nacionalnih liga KSS za sezonu 2026-2027, navodi se u saopštenju.