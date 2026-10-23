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FK Crvena zvezda zaslužio je da pobedi Lugano i Kopenhagen, ali posle dva kola u Ligi konferencije ima samo jedan bod, umesto očekivanih šest.

I to je priličan problem za Crvenu zvezdu, jer je to do kraja takmičenja ostalo da se odigraju još četiri utakmice, a u igri za plasman u plej-of je još 12 bodova.

Albert Rijera na utakmici Crvene zvezde protiv Kopenhagena Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Problemi u napadu i odbrani

Nema sumnje, fudbaleri Crvene zvezde polako, iz utakmice u utakmicu deluju sve bolje na terenu. Kroz pas igru oslobađaju se visokog pritiska od strane protivnika i kroz dodir sa loptom dolaze do protivničkog gola. Ono što je vidljivo, jeste da nedostaje završnica, posebno u napadu, mada kašljuca i u poslednjoj liniji, jer je u dva kola primljeno čak pet golova. Previše i nedopustivo za ovaj nivo takmičenja.

Mnogi ljudi u Srbiji potcenjuju Lugano i Kopenhagen, protivnike Crvene zvezde u prve dve runde. Lugano je u četvrtak veče deklasirao Hetafe u Madridu (5:2) spakovavši mu pet komada, dok je Kopenhagen savladao ubedljivo Bragu u prvoj rundi Lige konferencije, rezultatom 3:0. Plus, oba kluba dolaze iz prvenstava u kojima se igra fudbal znatno većeg intenziteta, nego što je to slučaj u srpskoj Superligi. To je činjenica i tako stoje stvari.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Vidljivo šta Rijera želi

Ono što je vidljivo u igri Crvene zvezde, jeste rukopis novog trenera Alberta Rijere. Počeo je jedan proces za koji je potrebno vreme i strpljenje. Čini se da ga Španac nema u srpskoj javnosti. Opet, važno je reći i da li svi u Srbiji, posebno navijači Crvene zvezde razumeju sve ono što želi Albert Rijera, jer je njegova namera da crveno-beli igraju totalno drugačiji stil fudbala od onoga koji je dosad bio viđen na našim prostorima.

Sa druge strane, posebno bode oči, a trebalo bi da zbog toga Španac ima podršku zvezdaške javnosti, jeste afirmacija mladih igrača. A, Rijera nije imao priliku da izvrši selekciju fudbalera, kao što se zna, stigao je pre dva meseca u Beograd, posle odlaska Dejana Stankovića. Ispred sebe imao je već formiran i izgrađen tim, zasnovan na nekoj drugoj fudbalskoj filozofiji. I on je počeo da radi, "iz kaveza" je vadio otpisane fudbalere, pa sada u prvom timu Crvene zvezde imamo Stefana Gudelja, Mateja Gaštarova, Vladimira Lučića i Tomasa Handela, igrače koji su bili pospremljeni za Grafičar, ili transfer listu. A, to je više od trećine startnih 11.

Vasilije Kostov slavi gol protiv Kopenhagena Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kostov blista, Lučić sve bolji

Gledati Vasilija Kostova i njegovu igru protiv Kopenhagena bilo je pravo uživanje. Taj momčić bio je u velikoj krizi od leta, jasno je da njegova tinejdžerska glava nije mogla da izdrži priče o "avionima i kamionima", a onda se sve to odrazilo na teren. Čini se da je Albert Rijera kod njega probudio ponovo onaj ubilački instinkt koji ga je krasio u pređašnjem periodu. Dao je Kostov evrogol Kopenhagenu, ali još više od toga raduje kako se kretao na terenu, koliko je bilo agresivnosti i anticipacije u njegovoj igri. Deluje da može mnogo više, posebno kada se bude u potpunosti razumeo sa Mihailom Ristićem, koji je postao pravi bedem za Zvezdinu igru po levoj strani.

Kada već pominjemo igrače, onda valja reći nešto i o Vladimiru Lučiću, definitvno najpotcenjenijem fudbaleru Crvene zvezde. Dovoljno je samo pogledati određene komentare na društvenim mrežama. Jasno je da tu 90 odsto ljudi koji sebi daju pravo da komentarišu nemaju blage veze o fudbalu, ali imaju "pravo na svoje mišljenje"... Nebitno. Vladimir Lučić je u utakmicama protiv Lugana i Kopenhagena pokazao da je jedan od najkonstantnijih igrača Crvene zvezde u igri u oba pravca, da mnogo trči i mnogo pomaže saigračima. Jeste, nedostaje mu završnica, ali da to ima, onda bi danas bio u Premijer ligi i vredeo bi najmanje 20 miliona evra. Ali... Španski stručnjak na klupi Crvene zvezde izvukao je iz njega ono najbolje i Lučić u svakoj utakmici deluje sve sigurnije.

Vladimir Lučić na utakmici protiv Kopenhagena Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ima li Španac vremena za proces?

Pokrenuo je Albert Rijera jedan zdrav proces, počeo je da postavlja temelje za period koji dolazi i koji bi Crvenu zvezdu mogao da učini veoma moćnom na evropskoj sceni. Naravno, ako bude imao vremena i podršku. Izvesno je da će Albert Rijera izvršiti ozbiljnu selekciju posle prvog dela sezone, zahvaliti se velikom broju fudbalera i dovesti one po svom ukusu. To je i najavio pre nekoliko dana, ništa nije skrivao. Hoće li ovaj projekat uspeti, ili propasti ne zavisi samo od Rijere i vremena kojeg nema, na njega će uticati određeni faktori koji nemaju veze sa sportom, a koji će biti poznati u skorije vreme.

Treba samo malo vratiti film unazad, ili ako treba i pre nekoliko decenija. Činjenica je da je u prethodnoj deceniji Crvena zvezda uspela da se vrati na veliku scenu zahvaljujući rezultatima koje je napravio trener Vladan Milojević. I to je nešto što ostaje zlatnim slovima zapisano u istoriji evrpskog i svetskog šampiona iz 1991. Posebno u prvom mandatu, dok u drugom njegovom boravku na Marakani tim uopšte nije izgledao tako ubedljivo. Fudbal se menja rapidno, moraju da se prate svetski trendovi i procesi, a onaj koji se ne prilagodi, jednostavno propada. Današnji fudbal zahteva brzo razmišljanje, neverovatnu hitrinu kod igrača... Nešto slično važi i za trenere.

Korepografija Delija na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen u Ligi konferencije Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Nema više ružnog fudbala

Imaće ovaj tim Crvene zvezde ozbiljnih uspona i padova, u to nema sumnje. Zašto? Pa, baš zbog procesa o kojem smo pisali. Crveno-beli su zahvaljujući greškama fudbalera, ali i trenera Alberta Rijere izgubili u Luganu, dok su imali nesreću da svoju bolju igru u odnosu na Kopenhagen ne krunišu trijumfom. Opet, Crvena zvezda igra lepo na oko, lopta ide, stvaraju se šanse, nema ružnog i dekadentnog fudbala kao ranije i "odvratnih utakmica uspavanki" gde se sve završavalo rezultatom 1:0, bez perspektive i činjenice da bi nešto moglo da se promeni u budućnosti.

Brojke kažu da bi nešto moralo u skorije vreme da se promeni, da Crvena zvezda konačno počne da pobeđuje. Prava prilika biće već za dve nedelje, kada u Beograd dolazi ekipa Eskalades iz Andore. Neće to biti protivnik po meri Crvene zvezde, ali će svakako dobro doći srpskom prvaku da još bolje poveže linije i konačno neke finese koje sada "štucaju u igri" dovede na bolji nivo, a onda kroz naredne utakmice učini ih automatizmom za sigurne pobede.