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Pregled magnetnom rezonancom, obavljen jutro nakon utakmice protiv Arsenala u Ligi šampiona, potvrdio je težinu povrede kolumbijskog reprezentativca, koji se povredio u završnici ovog susreta.

Bajern nije precizirao koliko će Dijaz odsustvovati s terena, ali nemački mediji procenjuju da bi krilni napadač mogao da bude van stroja najmanje do kraja novembra.

Dijaz bi trebalo da propusti prvenstvene utakmice protiv Frajburga, Borusije Dortmund i Majnca, kao i duel s Magdeburgom u Kupu Nemačke i meč Lige šampiona protiv Atletiko Madrida.

Pod znakom pitanja su i njegovi nastupi protiv Kelna i Hamburgera u Bundesligi, odnosno Lila u elitnom evropskom takmičenju.

Kolumbijac bi mogao da propusti i predstojeće reprezentativne utakmice svoje selekcije.

Kompani je Dijaza protiv Arsenala ostavio na klupi, a u igru ga je uveo u 68. minutu. Povreda se dogodila u 90. minutu utakmice.