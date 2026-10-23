VELIKI HENDIKEP ZA BAJERN: Dijasa očekuje duža pauza
- Luis Dijas je pokidao mišićna vlakna zadnje lože leve noge i očekuje ga duža pauza.
- Magnetna rezonanca je potvrdila povredu, a nemački mediji procenjuju da bi mogao da pauzira najmanje do kraja novembra.
Pregled magnetnom rezonancom, obavljen jutro nakon utakmice protiv Arsenala u Ligi šampiona, potvrdio je težinu povrede kolumbijskog reprezentativca, koji se povredio u završnici ovog susreta.
Bajern nije precizirao koliko će Dijaz odsustvovati s terena, ali nemački mediji procenjuju da bi krilni napadač mogao da bude van stroja najmanje do kraja novembra.
Dijaz bi trebalo da propusti prvenstvene utakmice protiv Frajburga, Borusije Dortmund i Majnca, kao i duel s Magdeburgom u Kupu Nemačke i meč Lige šampiona protiv Atletiko Madrida.
Pod znakom pitanja su i njegovi nastupi protiv Kelna i Hamburgera u Bundesligi, odnosno Lila u elitnom evropskom takmičenju.
Kolumbijac bi mogao da propusti i predstojeće reprezentativne utakmice svoje selekcije.
Kompani je Dijaza protiv Arsenala ostavio na klupi, a u igru ga je uveo u 68. minutu. Povreda se dogodila u 90. minutu utakmice.