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Nagetsi su bili loši u prvoj utakmici u sezoni, a na teškom gostovanju Oklahomi su postigli samo 82 poena.

Nikola Jokić je podbacio i bio daleko ispod svog nivoa baš, ali slično može da se kaže i za ostatak ekipe iz Kolorada.

Srpski košarkaš je utakmicu završio sa 13 poena uz loš procenat pogođenih šuteva iz igre, sedam skokova i pet asistencija.

Neko drugi mora da iskoči u prvi plan

Pored Jokića, loše veče je imao i Džamal Marej koji je postigao šest poena, a uz to upisao 10 skokova, tri asistencije i šest izgubljenih lopti.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić na utakmici protiv Oklahome Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Dejvid Adelman je posle utakmice istakao da, u utakmicama kada najbolji igrači ne pruže ono što inače rade, neko drugi mora da preuzme odgovornost.

"Ponekad jednostavno imaš loše šutersko veče. Momci pokušavaju da rešavaju stvari sami, umesto da igraju kroz dodavanja i to dovodi do grešaka. Ostali igrači moraju da preuzmu odgovornost.Ako se toliko igrača usmerava na njih i ako im se posvećuje toliko pažnje, onda drugi moraju da iskoče u prvi plan i pogađaju šuteve", poručio je Adelman i dodao:

"Nije važno ko je van tima, a ko igra, kada je reč o poverenju. Moraš da dozvoliš igračima da budu ono što jesu, a u NBA ligi pobeđuje onaj ko je slobodan. Naročito protiv ove ekipe - ako odbijaš otvorene šuteve, sam im vraćaš loptu u odbranu. Ovo je najbolja odbrana u ligi. Ipak, nastavićemo da radimo na tome.Mislim da su momci uložili veliki trud i igrali izuzetno borbeno, ali jednostavno nisu odigrali naročito dobro", izjavio je trener Denvera.

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