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Demba Sek nije se našao u konkurenciji za utakmicu protiv Čukaričkog, a trener Partizana Saša Ilić objasnio je zbog čega senegalski fudbaler još nije vraćen u tim, uprkos tome što se izvinio zbog incidenta koji je izazvao problem u svlačionici crno-belih.

Šef stručnog štaba Partizana istakao je da Sek nije napravio problem samo njemu, već pre svega svojim saigračima, kojima je, kako smatra, dugovao izvinjenje. Ipak, povratak u konkurenciju za sastav neće uslediti automatski, već će zavisiti od njegovog ponašanja i rada na treninzima.

- Ništa, malo se samo pogrešno informišete, da ne treba Saši Iliću da se izvini i što pišete, nego treba da se izvini saigračima, jer nije napravio problem Saši Iliću, nego je napravio problem saigračima. Kasno je to uvideo, prošlo je pet-šest dana, izvinio se i u nekom narednom periodu, ukoliko nastavi da trenira dobro, biće u konkurenciji za sastav - poručio je Ilić.

Trener crno-belih potom je dodatno obrazložio zbog čega nije želeo da odmah vrati Seka u tim nakon izvinjenja. Prema njegovim rečima, takve situacije ne mogu da se rešavaju tako što igrač napravi problem, izvini se i već na narednoj utakmici nastavi kao da se ništa nije dogodilo.

- Ako misliš da je to normalno što se dešava u Partizanu, što se dešavalo možda prethodnih godina, da dođe neko i napravi problem, i dođe u situaciju da se izvini i da odmah igra, mislim da to nije normalno. A to se ništa ne radi zato što je to postulat Saše Ilića, nego zato što je to normalna stvar koja treba da se radi u svakom klubu - zaključio je trener Partizana.

1/10 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Utakmica Partizan - Čukarički igra se u subotu od 14 časova na stadionu Partizana.