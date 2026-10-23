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Otvaranjem Regionalnog bokserskog centra na stadionu „Kraljevica“ stvaraju se temelji za razvoj novih šampiona, dostupniji sport za decu i snažniju boksersku scenu u istočnoj Srbiji.

Srpski boks nastavlja da se razvija i jača širom zemlje. Na stadionu „Kraljevica“ u Zaječaru svečano je otvoren Regionalni bokserski centar za istočnu Srbiju, značajan sportski projekat koji donosi nove mogućnosti za trening, razvoj mladih talenata i stvaranje budućih šampiona.

Otvaranje centra predstavlja važan korak u decentralizaciji sporta i stvaranju ravnopravnijih uslova za bavljenje boksom, bez obzira na to iz kog dela Srbije mladi sportisti dolaze. Savremeni sportski kompleks „Kraljevica“ tako postaje novo uporište razvoja boksa, mesto okupljanja sportista, stručnog rada i afirmacije pravih sportskih vrednosti.

Posebna vrednost ovog projekta jeste činjenica da će najmlađi Zaječarci imati priliku da potpuno besplatno treniraju boks. Na taj način sport postaje dostupniji deci i mladima, a lokalna zajednica dobija prostor u kojem se podstiču zdrav način života, disciplina, odgovornost, samopouzdanje i poštovanje.

Predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin istakao je da je otvaranje regionalnih centara deo šireg nastojanja da se obezbede kvalitetni uslovi za rad u svim delovima zemlje, uz podršku Vlade Srbije i saradnju sa lokalnim samoupravama i bokserskim klubovima.

1/5 Vidi galeriju Nenad Borovčanin Foto: BSS ( Dušan Milenković)

„Naš cilj je da boks razvijamo u celoj Srbiji, a ne samo u najvećim gradovima. Želimo da svako dete koje voli ovaj sport dobije priliku da trenira, napreduje i jednog dana predstavlja svoju zemlju. Otvaranjem Regionalnog bokserskog centra u Zaječaru stvaramo upravo takve uslove. Posebno nam je važno što će deca iz Zaječara moći besplatno da treniraju, jer ulaganje u sport znači ulaganje u zdravlje, vaspitanje i budućnost mladih. Verujemo da će iz ovog centra izaći novi talenti i budući šampioni srpskog boksa“, poručio je Borovčanin.

Gradski većnik zadužen za sport Jugoslav Petrović naglasio je da otvaranje centra ima veliki značaj za Zaječar i čitavu istočnu Srbiju, jer će mladim sportistima omogućiti kvalitetnije uslove za rad, a gradu doneti dodatnu afirmaciju kao važnom sportskom centru.

„Zahvaljujem Srpskom bokserskom savezu i predsedniku Nenadu Borovčaninu što su u Bokserskom klubu Timok i gradu Zaječaru prepoznali pouzdane partnere za realizaciju ovog projekta. Regionalni centar predstavlja veliku priliku za naše mlade sportiste, razvoj bokserskog sporta i popularizaciju fizičke aktivnosti među decom. Želimo da Zaječar bude grad u kojem mladi imaju prostor, podršku i uslove da razvijaju svoje talente“, izjavio je Petrović.

Svečanom otvaranju prisustvovali su i Adnan Bajramović, predsednik Nadzornog odbora Srpskog bokserskog saveza, kao i predstavnici bokserske zajednice, treneri i mladi sportisti.

Zaječar je ovim projektom dobio mnogo više od prostora za trening. Dobio je priliku da postane važan centar razvoja mladih sportista, mesto na kojem će se talenti prepoznavati i usmeravati, a generacije dece učiti da se do uspeha dolazi radom, upornošću i disciplinom.

Otvaranje regionalnih centara u Loznici i Zaječaru potvrđuje opredeljenje Srpskog bokserskog saveza da gradi snažnu sportsku mrežu širom zemlje, približi boks mladima i stvori stabilne temelje za buduće međunarodne uspehe.

Svaki šampion počinje prvim treningom. U Zaječaru će taj prvi korak za mnogu decu sada biti besplatan, dostupan i napravljen u savremenim uslovima. To je najveća vrednost ovog centra i ulaganja u budućnost srpskog boksa.