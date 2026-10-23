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U derbiju 13. kola Super lige Srbije Čukarički će gostovati Partizanu u Humskoj (subota, 16 časova). Kao i protiv Zemuna u prethodnom kolu belo-crne će sa klupe predvoditi Mihajlo Trajković, aktuelni trener omladinske selekcije ekipe sa Banovog brda. Na pitanje kako se snalazi u novoj ulozi, Trajković je imao spreman odgovor:

„Nadam se dobro. Dajemo sve od sebe, paralelno smo i sa omladincima, imamo mnogo obaveza, ali dobro se nosimo sa tim. Trudimo se, na hiljadu posto smo“, kazao je Trajković, koji je potom nastavio:

„Već 15 godina radim kao trener, i nije nikakva tajna, imam ambiciju da vodim prvi tim. Upravo završavam UEFA pro licencu, a na tome sam prilično zahvalan Čukaričkom. Spreman sam, već sam o tome i govorio, nikad nije idealan momenat da se preuzme ekipa. Pred meč protiv Zemuna situacija je bila malo teža, sad je koliko-toliko lakše i lepše, uvek je tako kad se pobedi. Kakva god da bude odluka kluba, nastavljamo dalje, tu nema nikakve druge priče… Tu sam da pomognem, videćemo gde će to da nas odvede“.

Podsetio je Trajković ukratko i na svoj trenerski put.

„Počeo sam u mlađim kategorijama Crvene zvezde sa Markom Mitrovićem, tu sam se zadržao tri godine. Potom sam samostalno preuzeo BSK Borču, kadete i prvi tim, pa sam se vratio u mlađe kategorije Crvene zvezde. Zatim sam krenuo u seniorski fudbal, bio sam asistnet u estonskoj Levadiji, pa poljskoj Arki iz Gdinje, sa Aleksandrom Rogićem. Potom sam se vratio u Srbiju, proveo sam u Voždovcu pet godina, vodio sam omladince, pa bio asistent u prvom timu, jednu sezonu i priveo kraju kao šef struke. Potom sam došao u Čukarički, ovde već treću godinu vodim omladince, a stvorila se i situacija da budem prelazno rešenje u prvom timu, pa ćemo videti šta će se dešavati kasnije. Bio sam i na Evropskom prvenstvu za dečake do 19 godina u selekciji koju je prevodio Aleksandar Jović, kao i u stručnom štabu mlade selekcije kod Zorana Mirkovića“.

Vratio se potom Trajković na aktuelne teme, priznao je da pred Zemun situacija nije bila baš najbolja.

„Očekivao sam da ćemo iti i u većem grču u utakmici protiv Zemuna, pritisak je bio neprijatan, ne od strane ljudi iz kluba, nego jednostavno zbog lošijih rezultata. Ipak, igrači su svojom motivisanošću i energijom, a posebno kvalitetom i iskustvom, izneli utakmicu i na kraju su učinili da je pobeda ispala rutinska, kad pogledate rezultat. Ali, daleko od toga da je na terenu bilo tako lako, Zemun takođe ima dosta kvaliteta. Najzadovoljniji sam rezultatom, ali i odnosom prema igri svakog pojedinca, energijom, borbom, korigovanjem tuđih grešaka… Svim onim što nosi timski duh, tu su me prijatno iznenadili. Nismo odigrali sjajnu utakmicu, ali bilo je lepih ofanzivnih stvari, koje su opet dolazile iz defanzivno odlično odrađenog posla“.

Sledi verovatno potpuno drugačija utakmica, protiv Partizana u Humskoj.

„Ljudi možda neće shvatiti ovu moju izjavu, ali da mogu da biram, apsolutno ne bih sad birao da igramo protiv Partizana. To kažem najiskrenije, bez ikakvog lažnog respekta. Svestan sam kakav je Partizan gigant od kluba, kakve igrače ima i ljude u stručnom štabu, kakve navijače… Jeste da oni imaju ogroman pritisak, ali imamo ga i mi. Nezgodan je momenat, možda će ljudi kazati da su oni pod većim pritiskom, što možda i stoji. Ali, iz tog pritiska mogu i da se ujedine i da budu maksimalno motivisani. Mi idemo u Humsku gledajući samo sebe, moramo tako da razmišljamo, pratimo samo naš deo priče. Jeste Partizan u problemima i svim ljudima koji vole fudbal ne može da bude drago zbog toga. Ali, naše je da pričamo o Čukaričkom, idemo tamo da budemo organizovani, disciplinovani i hrabri, pa ćemo videti kakav će biti rezultat“, kazao je Trajković, koji je potom dodao:

„Ne volim da ističem pojedince, ni svoje ni protivničke, ali ovde ću napraviti izuzetak. Nema dileme da su Demba Sek i Igor Miladinović vanserijski igrači, iako u Partizanu ima još mnogo onih koji su vrhunski. Ako treba baš nekoga da istaknemo, to su njih dvojica. Vrlo je teško igrati protiv Partizana u ovom trenutku.“

Ima i Čukarički svog Miladinovića, Uroša, inače mlađeg brata sadašnjeg prvotimca Partizana Igora.

„Dva rođena brata, ekstremno talentovani, verovatno će ljudima biti zanimljivo to da vide. Meni kao treneru baš i ne, neću imati vremena da se time bavim na taj način. Oni su dobra stvar srpskog fudbala, dva mlada momka, biće milina gledati ih, imaju izražen smisao za igru, obojica su budućnost ove igre kod nas“.

Otkrio je Trajković i da zna startnu postavu za duel protiv Partizana.

„U kadru imam ogroman broj kvalitetenih igrača, tu nema dileme. Uvek imam dileme, ali ih i nemam. Početkom nedelje mi se u glavi otvori šta želim za narednu utakmicu, tako da sam sve otprilike i znao.Jednu dilemu sam imao, ali nju sam u sredu rešio. Znam kako ćemo ući u utakmicu, imam plan kako bismo je završili, ali to je uvek promenljiva kategorija, u zavisnosti od razvoja događaja na terenu. Svakako da će ekipa koja eventualno povede zbog pritiska o kojem sam pričao, bila u velikoj prednosti. Ali, insistiraću kod mojih igrača, kako god da počne meč, moramo da budemo konstantni“.

Čukaričkom slede posle Partizana čak dve vezane utakmice u Loznici, najpre u prvom kolu Kupa Srbije protiv istoimenog prvoligaša (sreda, 16,30), potom u okviru 14. kola Super lige Srbije protiv IMT-a (nedelja, 14 časova).

„Razmišljamo i o tome, radimo kao da ćemo ostati ovde dugi period, jednostavno moramo da delujemo na taj način. Spreman sam da u sredu neću biti ovde, a sreman sam i da ostanem ovde tri godine. Imamo već razmišljanja i o tim utakmicama, ali pun fokus je na Partizanu u ovom trenutku i na tome kako će Čukarički odigrati na ovom gostovanju“, zaključio je Mihajlo Trajković.