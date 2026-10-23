TUGA! Preminuo košarkaš i legenda Crvene zvezde
Miroslav Miško Prelević, nekadašnji košarkaš i Crvene zvezde, preminuo je tokom noći u Beogradu, objavio je portal Meridian sport.
Starije generacije pamte ga po njegovom doprinosu crveno-belima, dok je mlađima poznat i kao otac Branislava Prelevića, legende grčkog PAOK-a.
Miroslav Prelević bio je član Crvene zvezde od 1957. do 1962. godine. Debitovao je u večitom derbiju 17. aprila 1957, a tokom igranja za beogradski klub upisao je 89 utakmica i postigao 255 poena.
Svoju važnu ulogu u klubu imao je i nakon završetka igračke karijere. Tokom sedamdesetih godina obavljao je funkciju tehnikа ekipe koja je 1972. godine osvojila titulu prvaka države i stigla do finala Kupa Radivoja Koraća. Dve godine kasnije, Crvena zvezda osvojila je Kup pobednika kupova, svoj jedini evropski trofej, a Prelević je bio deo klupskog sistema i u tom periodu.
Pored rada u Crvenoj zvezdi, bio je i član Komisije za takmičenje Košarkaškog saveza Jugoslavije. Kao pomoćnik direktora Beogradskog sajma pružao je podršku brojnim sportskim organizacijama, dok je sredinom devedesetih godina bio jedan od osnivača sportskog nedeljnika „As“.
Vreme i mesto sahrane Miroslava Miška Prelevića biće naknadno objavljeni.