Slušaj vest

Miroslav Miško Prelević, nekadašnji košarkaš i Crvene zvezde, preminuo je tokom noći u Beogradu, objavio je portal Meridian sport.

Starije generacije pamte ga po njegovom doprinosu crveno-belima, dok je mlađima poznat i kao otac Branislava Prelevića, legende grčkog PAOK-a.

Miroslav Prelević bio je član Crvene zvezde od 1957. do 1962. godine. Debitovao je u večitom derbiju 17. aprila 1957, a tokom igranja za beogradski klub upisao je 89 utakmica i postigao 255 poena.

Svoju važnu ulogu u klubu imao je i nakon završetka igračke karijere. Tokom sedamdesetih godina obavljao je funkciju tehnikа ekipe koja je 1972. godine osvojila titulu prvaka države i stigla do finala Kupa Radivoja Koraća. Dve godine kasnije, Crvena zvezda osvojila je Kup pobednika kupova, svoj jedini evropski trofej, a Prelević je bio deo klupskog sistema i u tom periodu.

Pored rada u Crvenoj zvezdi, bio je i član Komisije za takmičenje Košarkaškog saveza Jugoslavije. Kao pomoćnik direktora Beogradskog sajma pružao je podršku brojnim sportskim organizacijama, dok je sredinom devedesetih godina bio jedan od osnivača sportskog nedeljnika „As“.