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Navijači će moći dobrovoljno da aktiviraju poseban režim u klupskoj aplikaciji, koji prati koliko često otključavaju telefone tokom utakmice. Pauza između dva poluvremena neće se računati, a korisnici će osvajati bodove u zavisnosti od toga koliko retko koriste uređaje. Svako novo otključavanje telefona donosiće gubitak bodova, dok će najuspešniji učesnici dobiti nagrade.

1/8 Vidi galeriju BORUSIJA DORTMUND U FINALU LIGE ŠAMPIONA: PSŽ pogađao PREČKE i STATIVE, Humels UTIŠAO Park Prinčeva i odveo "milionere" na Vembli! Foto: Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia, Abdullah Firas/ABACA / Abaca Press / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Inicijativa počinje u subotu, na utakmici protiv Ajntrahta iz Frankfurta, a iz Dortmunda ističu da sve više navijača negoduje zbog fotografisanja, prenosa uživo i korišćenja društvenih mreža na tribinama.

"Više od 81.000 ljudi na stadionu peva, navija i zajedno zadržava dah", izjavio je u četvrtak generalni direktor kluba Karsten Kramer.

Klub naglašava da je učešće u programu dobrovoljno i da navijačima nije zabranjeno korišćenje mobilnih telefona.

Ovaj potez deo je šire reakcije u nemačkom fudbalu na pokušaje da se atmosfera na stadionima pretvori u sadržaj za društvene mreže, naročito kada je reč o influenserima koji koriste profesionalnu opremu za snimanje.

Herta iz Berlina saopštila je ovog meseca da zabranjuje komercijalno proizvedene i unovčene video-sadržaje sa svojih utakmica, dok je navijačima ostavila mogućnost da fotografišu i snimaju za ličnu upotrebu. Dinamo iz Drezdena najavio je sličnu meru u avgustu, navodeći da želi da navijači mogu nesmetano da uživaju u utakmicama i da zaštiti ugovore o televizijskim pravima.

Trener Borusije Dortmund Niko Kovač rekao je da podržava ideju da se telefoni manje koriste, ali da igračima ostavlja slobodu da sami odluče kako će se pripremati za utakmice.

"Već sam zabranio korišćenje telefona tokom zajedničkog obroka pre utakmice, ali nemam problem s tim da ih igrači koriste u svlačionici ili autobusu, kao ni sa nošenjem slušalica. Dovoljno su odrasli da znaju šta im je potrebno da bi se pripremili za meč", rekao je Kovač u petak.

On je dodao da bi svima koristilo da povremeno provedu manje vremena gledajući u ekrane.

"Mislim da bismo svi s vremena na vreme mogli manje da gledamo u telefone. Tako bismo mogli više da se usredsredimo na druge stvari", zaključio je trener Dortmunda.