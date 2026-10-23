Slušaj vest

Trener košarkašaCrvene zvezde Ibon Navaro izjavio je da njegovu ekipu očekuje težak duel protiv Igokee, ali veruje da crveno-beli uz pravi pristup mogu da dođu do pobede.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Očekuje nas veoma zahtevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju kvalitetno, a nama predstoji novi izazov nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja. Neće biti lako, ali uz dobru energiju i pravi pristup možemo do pobede", rekao je Navaro, a preneo klub.

Slično razmišlja i košarkaš Zvezde Nikola Đurišić, koji je naglasio da će koncentracija i energija biti presudni protiv narednog rivala.

"Biće to teška utakmica u nizu izazova koji nas očekuju u narednom periodu. Reč je o kvalitetnoj ekipi sa dobrim trenerom, koja može da vas pobedi ukoliko ne pristupite meču na pravi način i sa odgovarajućom energijom", istakao je Đurišić.

Zvezda će sutra gostovati Igokei u petom kolu regionalne ABA lige.