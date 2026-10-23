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Crvena zvezda nastavila je da čuva najtalentovanije fudbalere iz svoje omladinske škole, pošto je ugovor sa crveno-belima produžio Strahinja Baucal, koji će na Marakani ostati do 2029. godine.

Mladi defanzivac rođen je 2009. godine, standardni je kadetski reprezentativac Srbije, a u Zvezdu je stigao iz novosadske Vojvodine u sezoni 2024/25. Trenutno nastupa za omladince crveno-belih, a može da pokriva pozicije štopera i desnog beka.

Baucal je već imao priliku da trenira sa prvim timom tokom mandata Dejana Stankovića, a na Marakani veruju u njegov potencijal i očekuju da u narednim godinama napravi iskorak ka seniorskom fudbalu.

Produžetak saradnje potpisan je u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“, u prisustvu predsednika kluba Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole Nikole Jelića.

Posle Stefana Gudelja i Mateja Gaštarova, Zvezda je tako obezbedila ostanak još jednog talentovanog fudbalera, nastavljajući da ulaže u mlade igrače koji bi u budućnosti mogli da dobiju važnu ulogu u prvom timu.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir