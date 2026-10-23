OGROMNA TUGA: Preminuo poznati srpski trener
Radmilo Jovanović bivši trener brojnih srpskih klubova preminuo je u 76. godini, potvrdio je Radnički iz Kragujevca.
Jovanović je kroz karijeru vodio Dinamo Jug, Radnički 1923, Šumadiju 1903, Hajduk iz Kule, Zemun. Oglasio se i Radnički iz Kragujevca.
Povodom njegove smrti Radnički iz Kragujevca se oglasio saopštenjem.
"Fudbalski klub Radnički 1923 sa velikom tugom primio je vest o smrti Radmila Jovanovića, nekadašnjeg igrača i trenera našeg kluba.
Svojim igračkim i trenerskim radom ostavio je trag u fudbalu, a njegov odlazak predstavlja gubitak za sve koji su ga poznavali i sa njim delili ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.
U ime FK Radnički 1923, porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskreno saučešće.
Neka mu je večna slava i hvala" piše u saopštenju Radničkog iz Kragujevca.