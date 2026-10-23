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Radmilo Jovanović bivši trener brojnih srpskih klubova preminuo je u 76. godini, potvrdio je Radnički iz Kragujevca.

Jovanović je kroz karijeru vodio Dinamo Jug, Radnički 1923, Šumadiju 1903, Hajduk iz Kule, Zemun. Oglasio se i Radnički iz Kragujevca.

Povodom njegove smrti  Radnički iz Kragujevca se oglasio saopštenjem.

"Fudbalski klub Radnički 1923 sa velikom tugom primio je vest o smrti Radmila Jovanovića, nekadašnjeg igrača i trenera našeg kluba.

Svojim igračkim i trenerskim radom ostavio je trag u fudbalu, a njegov odlazak predstavlja gubitak za sve koji su ga poznavali i sa njim delili ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.

U ime FK Radnički 1923, porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskreno saučešće.

Neka mu je večna slava i hvala" piše u saopštenju Radničkog iz Kragujevca.

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Izlazak fudbalera Crvene zvezde na teren Izvor: MONDO