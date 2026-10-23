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Košarkaši Partizana nemaju mnogo vremena za proslavu pobede u evroligaškom derbiju nad Crvenom zvezdom, već će koliko sutra ponovo na parket.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ovoga puta, “crno-belih” će u okviru petog kola AdmiralBet ABA lige odmeriti snage sa Spartakom u Subotici.

Meč u Hali sportova Dudova šuma na programu je u subotu od 20.30, a svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je za klupski sajt trener Partizana Đoan Penjaroja.

“Sigurno neće biti laka utakmica i mislim da nas očekuje zahtevno gostovanje protiv Spartaka. Naravno, ekipa je umorna od jučerašnje utakmice, tako da moramo da se odmorimo koliko možemo i da se pripremimo za sutrašnji duel. Pokušaćemo da iskoristimo sve igrače i da budemo konkurentni, a ako želimo da pobedimo, moraćemo da odigramo čvrsto”, rekao je Penjaroja.

O narednom meču “crno-belih” govorio je i Itan Tompson.

“Moramo da nastavimo da radimo na sebi i da idemo dan po dan. Ne smemo ni previše da se zalećemo, ali ni da padamo, nego da nastavimo da gradimo na ovome”, rekao je Tompson.

Kurir sport / Sportske.net