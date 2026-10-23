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Košarkaši Denver Nagetsa porazom su započeli novu NBA sezonu, pošto su na gostovanju izgubili od Oklahoma Siti Tandera rezultatom 96:84, a Nikola Jokić i Džamal Marej imali su veče za zaborav.

Srpski centar završio je utakmicu sa 13 poena, sedam skokova i pet asistencija, uz veoma loš šut iz igre (5/19), dok je Marej ubacio svega šest poena, uz šut 2/11.

Nikola Jokić na utakmici protiv Oklahome Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Ni Šej Gildžus-Aleksander nije blistao, a kanadski as prekinuo je neverovatan niz od 141 uzastopne utakmice sa najmanje 20 poena.

Slaba izdanja najvećih zvezda obeležila su i emisiju "Inside the NBA", gde su Čarls Barkli i Keni Smit tokom poluvremena kroz šalu komentarisali njihove učinke. Kada se na ekranu pojavila Jokićeva statistika od osam poena uz šut 3/12, Barkli je imao zanimljiv komentar:

"Trebalo bi da ga trejduju!", šokirao je Barkli ceo svet!

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Nikola Jokić na meču protiv Italije Izvor: Kurir