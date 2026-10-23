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Velika zabrinutost vlada u Minhenu pošto je trener Bajerna Vensan Kompani hitno prebačen u bolnicu, nakon što mu je pozlilo na treningu, javljaju nemački mediji.

1/5 Vidi galeriju Trener Bajern Minhena - Vensan Kompani Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Koliko je situacija ozbiljna govori i podatak da je po njega došao helikopter, koji je sleteo na trening centar Bajerna i odatle ga je hitno prebacio u bolncu.

Kompaniju nekoliko dana već nije bilo dobro jer je imao problem sa virusom.

Nemački mediji javljaju da u klubu vlada velika zabrinutost za belgijskog trenera, koji je i prošlog vikenda tokom pobede sa Lajpcigom u derbiju od 6:1 morao nakratko da legne u u trenerskoj sobi posle pobede.

Vensan Kompani ima 40 godina, na klupi Bajerna je od leta 2024. godine i osvojio je dve titule, Kup Nemačke i dva Superkupa Nemačke.

Prethodno se nije pojavljivao na konferencijama, gde je njegov pomoćnitrener Aron Danks rekao da je Kompaniju potrebno da se odmori.

"Najvažnija stvar je da ga ohrabrimo da se odmori i da uzme vremena koje mu je potrebno, koliko god to trajalo", rekao je njegov pomoćnik tada.