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Ravena će 15. novembra odmeriti snage sa Forlijem u lokalnom derbiju.

Ravena je u petak zvanično potvrdila da će 46-godišnji Brazilac prvi put nastupiti za ekipu, nakon što je u junu iznenađujuće potpisao ugovor sa klubom. Ronaldinjo je poslednji profesionalni nastup zabeležio 2015. godine, u dresu brazilskog Fluminensea.

"Ovo je događaj koji će usmeriti pažnju čitavog sveta na stadion "Bruno Beneli"", saopštila je Ravenna.

Klub je u saopštenju istakao da je povratak nekadašnjeg osvajača Zlatne lopte mnogo više od običnog fudbalskog nastupa, naglašavajući njegov uticaj na generacije navijača širom sveta.

Ronaldinjo je navijačima Ravene predstavljen na svečanoj ceremoniji na plaži u avgustu, uoči početka sezone. Njegov dolazak izazvao je veliko interesovanje, a očekivanja su dodatno porasla nakon što je objavljeno da će se Brazilac uskoro naći na terenu.

Klubom upravlja Injacio Ćiprijani, predstavnik poznatog ugostiteljskog brenda "Cipriani", koji je ranije izjavio da mu je san da Ronaldinjo postigne poslednji gol u svojoj karijeri upravo u dresu Ravene.

"Od objave u Majamiju do toplog dočeka navijača na plaži u Marini di Raveni, iščekivanje je raslo, praćeno uzbuđenjem, radoznalošću i nevericom. Vizija predsednika Ćiprijanija sada je dobila konkretan datum. Ronaldinjo će zaigrati na Beneliju i otvoriti novo poglavlje priče koja ne prestaje da iznenađuje", navodi se u saopštenju kluba.

Za Ronaldinja će ovo biti drugi boravak u italijanskom fudbalu, nakon što je od 2008. do 2011. godine nastupao za Milan. Tokom bogate karijere igrao je i za Pari Sen Žermen i Barselonu, a sa reprezentacijom Brazila osvojio je Svetsko prvenstvo 2002. godine. Godine 2005. dobio je Zlatnu loptu, priznanje za najboljeg fudbalera sveta.

"Postoje fudbaleri koje pamtimo po trofejima koje su osvojili, ali i oni koji su ostali upamćeni po osećanjima koja su budili kod ljudi. Ronaldinjo pripada retkoj grupi šampiona koji su fudbal pretvarali u čistu radost", poručila je Ravena.

Italijanski klub trenutno zauzima drugo mesto u svojoj grupi Serije C, trećeg ranga italijanskog fudbala, koji je podeljen u tri geografske grupe.