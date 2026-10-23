BAJERN SE HITNO OGLASIO: Ovo su detalji stanja Vensana Kompanija...
Velika zabrinutost vlada u Minhenu pošto je trener Bajerna Vensan Kompani hitno prebačen u bolnicu, nakon što mu je pozlilo na treningu, javljaju nemački mediji.
Koliko je situacija ozbiljna govori i podatak da je po njega došao helikopter, koji je sleteo na trening centar Bajerna i odatle ga je hitno prebacio u bolncu.
Povod cele situacije oglasio se i Bajern.
"Vensan Kompani pod lekarskim nadzorom Vinsent Kompani morao je u petak da potraži lekarsku pomoć nakon što se srušio tokom treninga rezervnog tima Bajerna. Trener prvog tima posmatrao je trening druge ekipe kada je došlo do incidenta.
Kompani će u bolnici biti podvrgnut detaljnim pregledima i ostaće pod lekarskim nadzorom. Do daljeg će njegov stručni štab voditi treninge i brinuti o svim aktivnostima vezanim za utakmice.
Trener fudbalera Bajerna iz Minhena Vensan Kompani prevezen je u bolnicu nakon što se srušio tokom treninga, a nemački klub oglasio se povodom zdravstvenog stanja belgijskog stručnjaka. Kompani je u petak posmatrao trening mlađe selekcije Bajerna, nakon što je prethodno završio obaveze sa prvim timom, kada mu je iznenada pozlilo. Odmah je reagovala medicinska služba, a trener bavarskog kluba prevezen je u bolnicu, gde će biti podvrgnut detaljnim pregledima i ostati pod lekarskim nadzorom. Kako prenose nemački mediji, na teren u Minhenu sleteo je i helikopter hitne medicinske pomoći.",stoji u saopštenju Bajerna.