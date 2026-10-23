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Velika zabrinutost vlada u Minhenu pošto je trener Bajerna Vensan Kompani hitno prebačen u bolnicu, nakon što mu je pozlilo na treningu, javljaju nemački mediji.

1/5 Vidi galeriju Trener Bajern Minhena - Vensan Kompani Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Koliko je situacija ozbiljna govori i podatak da je po njega došao helikopter, koji je sleteo na trening centar Bajerna i odatle ga je hitno prebacio u bolncu.

Povod cele situacije oglasio se i Bajern.

"Vensan Kompani pod lekarskim nadzorom Vinsent Kompani morao je u petak da potraži lekarsku pomoć nakon što se srušio tokom treninga rezervnog tima Bajerna. Trener prvog tima posmatrao je trening druge ekipe kada je došlo do incidenta.

Kompani će u bolnici biti podvrgnut detaljnim pregledima i ostaće pod lekarskim nadzorom. Do daljeg će njegov stručni štab voditi treninge i brinuti o svim aktivnostima vezanim za utakmice.

Trener fudbalera Bajerna iz Minhena Vensan Kompani prevezen je u bolnicu nakon što se srušio tokom treninga, a nemački klub oglasio se povodom zdravstvenog stanja belgijskog stručnjaka. Kompani je u petak posmatrao trening mlađe selekcije Bajerna, nakon što je prethodno završio obaveze sa prvim timom, kada mu je iznenada pozlilo. Odmah je reagovala medicinska služba, a trener bavarskog kluba prevezen je u bolnicu, gde će biti podvrgnut detaljnim pregledima i ostati pod lekarskim nadzorom. Kako prenose nemački mediji, na teren u Minhenu sleteo je i helikopter hitne medicinske pomoći.",stoji u saopštenju Bajerna.