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Košarkaši Kluža savladali su Studentski centar rezultatom 100:78 u petom kolu ABA lige i tako prekinuli niz od dva uzastopna poraza.

Podgoričani su pružili slab otpor domaćinu, koji je već u prvoj četvrtini usmerio utakmicu u svoju korist, dok je treća deonica definitivno otklonila sve dileme oko pobednika.

Rumunski tim je tako stigao do drugog trijumfa u regionalnom takmičenju, dok Studentski centar i dalje čeka na prvu pobedu u sezoni.

Ipak, uprkos porazu, u redovima gostiju ponovo se istakao srpski košarkaš Aleksa Uskoković, koji je meč završio sa 19 poena. Posle odličnih izdanja protiv Dubaija i Bosne, nastavio je sa sjajnim partijama, pa je na poslednje tri utakmice ukupno postigao čak 64 poena.

U pobedničkom timu prednjačili su Kristijan Bišop i Otis Livingston sa po 16 poena, dok Uroš Plavišić nije imao svoje najbolje veče.

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