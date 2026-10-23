KATASTROFALNE VESTI ZA ARSENAL: Prva zvezda tobdžija mora na dužu pauzu...
Saka je povredio je kvadriceps na utakmici Lige šampiona protiv minhenskog Bajerna u remiju 2:2, a prve procene lekarskog tima Arsenala ukazuju na to da ga čeka duža pauza.
Dijagnostiku je otežala tečnost koja se pojavila oko povređenog mišića, ali se očekuje da će engleski reprezentativac odsustvovati najmanje šest nedelja, uz mogućnost da oporavak potraje i duže.
Zbog povrede će propustiti nekoliko važnih utakmica Arsenala, ali i predstojeće duele reprezentacije Engleske protiv Hrvatske i Španije u Ligi nacija.
Saka se i prethodnih meseci suočavao sa problemima sa fizičkom spremom. Pred kraj prošle sezone imao je ograničenu minutažu zbog povrede Ahilove tetive, dok je u decembru 2024. godine podvrgnut operaciji, nakon koje je van terena proveo 101 dan.
Uprkos problemima sa povredama, prošle sezone je zabeležio 49 nastupa u dresu Arsenala, sa kojim je osvojio titulu u Premijer ligi