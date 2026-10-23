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Saka je povredio je kvadriceps na utakmici Lige šampiona protiv minhenskog Bajerna  u remiju 2:2, a prve procene lekarskog tima Arsenala ukazuju na to da ga čeka duža pauza.

Bukajo Saka Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/Neil Hall

Dijagnostiku je otežala tečnost koja se pojavila oko povređenog mišića, ali se očekuje da će engleski reprezentativac odsustvovati najmanje šest nedelja, uz mogućnost da oporavak potraje i duže.

Zbog povrede će propustiti nekoliko važnih utakmica Arsenala, ali i predstojeće duele reprezentacije Engleske protiv Hrvatske i Španije u Ligi nacija.

Saka se i prethodnih meseci suočavao sa problemima sa fizičkom spremom. Pred kraj prošle sezone imao je ograničenu minutažu zbog povrede Ahilove tetive, dok je u decembru 2024. godine podvrgnut operaciji, nakon koje je van terena proveo 101 dan.

Uprkos problemima sa povredama, prošle sezone je zabeležio 49 nastupa u dresu Arsenala, sa kojim je osvojio titulu u Premijer ligi

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir