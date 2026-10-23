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FK Crvena zvezda je remizirala sa Kopenhagenom rezultatom 2:2 u drugom kolu Lige konferencije, a trener Albert Rijera ponovo se oglasio na društvenim mrežama i poslao poruku nakon još jednog evropskog meča bez pobede.

Španski stručnjak je na svom Instagram profilu istakao da je razočaran rezultatom, ali da je zadovoljan zalaganjem i igrom svojih fudbalera.

Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Još jedna evropska noć… Remi, samo jedan bod… Razočaran sam, ali nisam nesrećan! Veliki trud igrača, pokušali su sve i odigrali dobro - napisao je Rijera.

Trener crveno-belih posebno je naglasio da dobru igru ne meri isključivo posedом lopte i brojem pasova, već brojem stvorenih i dozvoljenih šansi.

- Za one koji ne znaju šta u našem timu podrazumevamo pod dobrom igrom: to nije samo odigrati 700 pasova i imati više od 70 odsto poseda lopte. Stvaramo više šansi od protivnika i dozvoljavamo protivnicima manje šansi - poručio je Španac, uz uverenje da je pobeda sve bliža.

Zvezdu u nastavku takmičenja očekuju dueli sa Interom iz Andore, Gentom, Iberijom i Trabzonom, a do kraja ligaške faze ostalo je još 12 bodova u igri.

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Albert Rijera Izvor: Kurir