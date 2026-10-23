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Fudbaleri Novog Pazara upisali su vrlo važnu pobedu u gostima protiv Radničkog iz Niša, rezultatom 2:0.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Bio je ovo prvi trijumf Pazaraca od povratka Nenada Lalatovića na klupu. Sa druge strane, bio je ovo četvrti vezani poraz za Radnički koji ostaje u zoni ispadanja sa svega osam bodova.

Oba gola za Novi Pazae postigao je Kahim Dikson u 36. i 59. minutu.

Zemun je ostvario prvu pobedu u Superligi ove sezone. Uradili su to protiv još jednog novajlije u takmičenju, ekipe Mačve na stadionu u Ubu, rezultat je bio 1:0. Strelac odluke bio je Tabaković u 80. minutu, ušao je samo devet minuta ranije.

Železničar nastavlja sa odličnim partijama. Ovog puta savladao je IMT rezultatom 1:0 i preuzeo treće mesto na tabeli Superlige Srbije. Jedini gol na utakmici postigao je Ankeje u 5. minutu.

U poslednjoj utakmici večeri Radnički iz Kragujevca je savladao Radnik rezultatom 1:0 i nastavio pohod ka Evropi. Strelac je bio Uroš Sremčević u 27. minutu.