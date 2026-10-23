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Junajted je u sredu doživeo težak poraz od debitanta u Ligi šampiona Koma sa 4:1 i nastavio crni niz.

1/4 Vidi galeriju Majkl Kerik na klupi Junajteda Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Ian Lyall / AFP / Profimedia

"U trenutku smo u kojem stvari nisu išle dobro i sada moramo da pokažemo šta znači biti ovde. Moramo da poštujemo ovaj klub, da poštujemo ono što je potrebno da biste bili ovde i šta je potrebno da biste pobeđivali", rekao je Karik pred nedeljni duel sa Bornmutom.

Junajted ima najlošiji početak sezone u eri Premijer lige, eliminisan je iz Liga kupa od Brajtona, dok je u Ligi šampiona izgubio dve od prve tri utakmice.

"Pomalo smo izgubili svoj put, ako ću potpuno iskreno. Ali vratićemo ga. Potpuno sam uveren da ćemo ga vratiti."

Kerik je priznao da je poslednji period bio daleko ispod očekivanja.

"U poslednje vreme nam nije bilo dobro. To potpuno prihvatam. Imali smo pet meseci relativnog uspeha i bio sam zadovoljan mnogim stvarima koje smo radili kao ekipa. Ali u poslednje vreme nismo bili dovoljno dobri."

Posebno ga je pogodio debakl protiv Koma.

"To je bila loša noć. Zabolelo me je. Bilo je zaista neprihvatljivo. Navijači ulažu trud, vreme i novac da bi došli da nas gledaju. Osećaj koji smo svi imali posle utakmice bio je veoma težak."

Junajted je ove sezone ostvario samo dve pobede u 11 utakmica u svim takmičenjima – protiv novajlije Ipsviča i azerbejdžanskog Sabaha.