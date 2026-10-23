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Košarkaši Borca iz Čačka pobedili su na svom terenu FMP 95:87 (32:19, 21:28, 18:16, 24:24), u utakmici petog kola Grupe A prve faze ABA lige, i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u tom regionalnom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Borca bio je Kalil Spir sa 24 poena, uz devet skokova. Marko Radovanović je dodao 15 poena, Ranko Simović je upisao 13 poena i devet skokova, dok su Uroš Čarapić i Entoni Roj postigli po 10 poena.

Jovan Novak je utakmicu završio sa šest poena, 13 asistencija i šest skokova.

U ekipi FMP-a najefikasniji su bili Marko Kovačević i Džamija Nil sa po 17 poena. Po 11 poena su dodali Aleksa Stanojević, Brendon Raš i Nikola Rebić, koji je upisao i sedam asistencija, dok je Filip Rebrača postigao 10 poena.

Borac je prvi na tabeli Grupe A sa tri pobede i jednim porazom, dok je FMP četvrti sa skorom 2/2.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Borac u Podgorici protiv Budućnosti, a FMP u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije.