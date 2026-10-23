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Crvena zvezda zauzela je visoko deseto mesto na svetu u oblasti razvoja fudbalera, prema najnovijem istraživanju Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), čime je još jednom potvrđen kvalitet rada u omladinskim kategorijama beogradskog kluba.

Crveno-beli su ostvarili indeks od 74,1, što ih svrstava među vodeće svetske klubove kada je reč o razvoju mladih fudbalera. Ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada Zvezdine Omladinske škole, koja je iznedrila brojne talente i pripremila ih za najveće izazove profesionalnog fudbala.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Istraživanje CIES-a obuhvatilo je klubove iz 49 najjačih fudbalskih liga sveta, a na samom vrhu liste našla se portugalska Benfika sa indeksom 101,3. Drugo mesto zauzeo je argentinski River Plejt sa 97,6, dok je treća Boka juniors sa indeksom 96,7.

Među deset najboljih klubova nalaze se i velikani poput Ajaksa, Barselone, Sportinga i Real Madrida, što dodatno daje na značaju Zvezdinom plasmanu.

Crvena zvezda se tako našla u društvu najuglednijih svetskih fudbalskih imena, potvrđujući da njen sistem rada sa mladim igračima ima značajno mesto na međunarodnoj sceni.

Ovakav rezultat predstavlja podstrek za nastavak ulaganja u omladinske kategorije, ali i potvrdu da beogradski klub, pored rezultata prvog tima, može da se pohvali i kvalitetnim razvojem fudbalera koji bi u budućnosti mogli da budu nosioci igre crveno-belih.

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