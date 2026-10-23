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Naime tokom nedelje slobode su lišeni predsednik KS Grčke Vangelis Liolios, Ilias Koromilas, poznati sudija i funkcioner sudijske organizacije, zatim sudije Petros Papapetru i Panajotis Anastopulos, kao i Tasos Piloidis, sudija i funkcioner.

1/6 Vidi galeriju Vasiliki Caruha Foto: Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kasnije istog dana uhapšena je i Vasiliki Caruha, poznata međunardna sutkinja, koju je policija lišila slobode nakon što je sletela na aerodrom u Atini.

Grčka policija je, osim hapšenja pomenute šestorke, potvrdila i zaplenu 931.463 evra, zajedno sa telefonima, laptopovima, USB diskovima i drugim materijalima.

Grčki mediji su izvestil i da je u kući jednog od uhapšenih pronađeno 800.000 evra u gotovini.

Prema najnovijim informacijama, do kojih je došla "TV MEGA", još nekolicina sudija se nalaze pod sumnjom da su učestvovali u nameštanju u utakmica i da će i oni uskoro biti uhapšeni.

Ne navodi se o kojim sudijama je reč.

"Pređimo na otkriće – slede nova hapšenja. Upleteni su uglavnom sudije. Ako se pogledaju spisi predmeta, pominju se i druge sudije", otkrio je novinar pomenute televizije Vasilis Lambropoulos.

Prvi se nakon hapšenja oglasio prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, potom i PAO kroz zvanično saopštenje u kojem je klub poručio da želi "da mu se vrati ono što mu je oteto", aludirajući na sudijske greške, a oglasio se i večiti rival "zelenih" Olimpijakos.

Iz pirejskog kluba poručili su da je čelnik Panatinaikosa pokušao da poveže njihov klub i ljude u njemu sa istragom koja je još u toku, iako, kako tvrde, sa njom nemaju nikakve veze.