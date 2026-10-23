Fudbaler Crvene zvezde, Vasilij Kostov, oduševio je spektakularnim pogotkom u Ligi konferencija, proglašenim za najlepši gol kola.
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BRAVO, MAJSTORE! Kostov pokazao raskošni svetski talenat: Zvezdin biser postigao najlepši gol kola u Ligi konferencija! (VIDEO)
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Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije, a spektakularan pogodak Vasilija Kostova proglašen je za najlepši gol ove takmičarske runde.
Igrao se 41. minut kada je mladi fudbaler crveno-belih opalio sa ivice kaznenog prostora, a lopta se od prečke odbila u mrežu danskog tima, izazvavši erupciju oduševljenja na stadionu "Rajko Mitić".
Kostov je tako dobio veliko priznanje za svoju majstoriju, ostavivši iza sebe konkurenciju u kojoj su bili Kings Kangva iz Panatinaikosa, Džu Frankulino iz Trabzona i Paris Bruner iz Monaka.
Iako Zvezda nije uspela da stigne do pobede, pogodak mladog bisera ostao je jedan od najlepših trenutaka drugog kola Lige konferencije.
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