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Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja

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Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije, a spektakularan pogodak Vasilija Kostova proglašen je za najlepši gol ove takmičarske runde.

Igrao se 41. minut kada je mladi fudbaler crveno-belih opalio sa ivice kaznenog prostora, a lopta se od prečke odbila u mrežu danskog tima, izazvavši erupciju oduševljenja na stadionu "Rajko Mitić".

Kostov je tako dobio veliko priznanje za svoju majstoriju, ostavivši iza sebe konkurenciju u kojoj su bili Kings Kangva iz Panatinaikosa, Džu Frankulino iz Trabzona i Paris Bruner iz Monaka.

Iako Zvezda nije uspela da stigne do pobede, pogodak mladog bisera ostao je jedan od najlepših trenutaka drugog kola Lige konferencije.

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