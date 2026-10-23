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Umesto u nedelju, igraće se u ponedeljak, dok se francuska prestonica priprema za još jedan vikend protesta.

1/4 Vidi galeriju Zatvoren Luvr zbog nereda u Parizu Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Francuska policija je zabranila održavanje utakmice u prvobitnom terminu. Vlasti se spremaju za veliku bezbednosnu operaciju za demonstracije planirane za subotu.

Oko 550.000 ljudi je učestvovalo u demonstracijama prošle subote zbog rastućih cena goriva, obrazovnih standarda i troškova života, koji su eskalirali nakon nedelja studentskih protesta.

Bezbednosni izazov dodatno komplikuje NFL utakmica između Pitsburga i Nju Orleansa na "Sen Deniju".

Utakmica se igra na "Stad de Fransu", oko 10 kilometara udaljenog od Trga Bastilja, gde se očekuje početak protesta.

Podsetimo, pomereni su i mečevi Tuluza i Troe u Ligi 1, odnosno Monpeljea i Red Stara u Ligi 2.